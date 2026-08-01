鉅亨網編譯許家華 2026-08-01 08:20

美國電商巨頭亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 宣布，已收到約 6 億美元的關稅退款，並表示將把其中一部分退還給消費者。這是美國最高法院裁定川普政府依據《1977 年國際緊急經濟權力法》(IEEPA)實施的多項關稅措施違法後，亞馬遜首度公開揭露退款金額及後續處理方式。

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 在第二季財報電話會議中表示，公司已參與政府的關稅退款程序，第二季共收到約 6 億美元退款。他指出，公司已辨識出部分可追溯至消費者支付特定進口成本的交易，未來在收到相關退款後，將主動聯繫受影響顧客，並自動將退款退回給消費者。

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Olsavsky 表示，若無法直接追溯至特定交易，亞馬遜將比照其他大型零售商，把退款用於持續投資低價策略，以降低消費者購物成本。

今年 2 月，美國最高法院裁定，川普政府援引《1977 年國際緊急經濟權力法》所加徵的多項關稅不具合法性，政府因此必須退還受影響企業過去繳納的關稅。

蘋果同日在財報中指出，第三季每股盈餘因關稅退款增加 11 美分，相當於帶動每股盈餘提升約 5%，顯示退款對企業獲利已開始產生實質貢獻。

亞馬遜過去並未公開說明是否提出退款申請。今年 5 月，美國西雅圖聯邦法院曾受理一項消費者集體訴訟，原告主張商品售價因關稅提高而增加，若企業獲得退款，消費者也應分享退款利益，並指控亞馬遜遲遲未申請退款，是為了「討好」川普政府。

事實上，亞馬遜與白宮曾因關稅政策發生摩擦。2025 年 4 月，媒體披露亞馬遜計畫在部分商品頁面標示川普關稅增加的成本，引發白宮不滿。據 NBC News 報導，川普當時還曾親自致電亞馬遜創辦人兼董事長貝佐斯 (Jeff Bezos)，表達反對意見。

Olsavsky 也解釋，亞馬遜此次取得的退款規模相對有限，原因包括公司在關稅正式生效前已提前採購並預先部署大量庫存，降低了後續受關稅影響的商品數量。此外，亞馬遜平台販售的大多數商品並非由亞馬遜擔任進口報關人 (importer of record)，因此無法就所有商品申請退款。