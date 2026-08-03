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鉅亨速報 - Factset 最新調查：NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)EPS預估上修至1.98元，預估目標價為20.89元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.94元上修至1.98元，其中最高估值2.07元，最低估值1.89元，預估目標價為20.89元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.07(2.06)2.442.72.73
最低值1.89(1.89)2.12.292.62
平均值1.98(1.95)2.212.442.67
中位數1.98(1.94)2.212.442.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值246.11億274.18億287.55億289.27億
最低值238.99億254.59億265.11億287.56億
平均值242.86億263.56億275.31億288.42億
中位數243.05億262.92億275.39億288.42億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.750.831.191.371.79
營業收入174.31億207.16億316.64億374.82億398.99億

詳細資訊請看美股內頁：
NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNWG

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