鉅亨速報 - Factset 最新調查：NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)EPS預估上修至1.98元，預估目標價為20.89元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.94元上修至1.98元，其中最高估值2.07元，最低估值1.89元，預估目標價為20.89元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.07(2.06)
|2.44
|2.7
|2.73
|最低值
|1.89(1.89)
|2.1
|2.29
|2.62
|平均值
|1.98(1.95)
|2.21
|2.44
|2.67
|中位數
|1.98(1.94)
|2.21
|2.44
|2.67
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|246.11億
|274.18億
|287.55億
|289.27億
|最低值
|238.99億
|254.59億
|265.11億
|287.56億
|平均值
|242.86億
|263.56億
|275.31億
|288.42億
|中位數
|243.05億
|262.92億
|275.39億
|288.42億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.75
|0.83
|1.19
|1.37
|1.79
|營業收入
|174.31億
|207.16億
|316.64億
|374.82億
|398.99億
詳細資訊請看美股內頁：
NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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