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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安橋公司(ENB-US)EPS預估下修至2.06元，預估目標價為57.32元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對安橋公司(ENB-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.1元下修至2.06元，其中最高估值2.19元，最低估值1.87元，預估目標價為57.32元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.19(2.23)2.632.823.01
最低值1.87(1.55)1.942.12.12
平均值2.06(2.04)2.32.522.6
中位數2.06(2.1)2.312.562.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值640.62億613.57億636.35億509.65億
最低值326.36億237.87億247.74億490.59億
平均值544.15億495.49億509.84億500.12億
中位數593.02億505.89億518.00億500.12億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.290.982.101.712.30
營業收入373.32億410.53億317.75億391.16億466.09億

詳細資訊請看美股內頁：
安橋公司(ENB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSENB

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