鉅亨速報 - Factset 最新調查：安橋公司(ENB-US)EPS預估下修至2.06元，預估目標價為57.32元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對安橋公司(ENB-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.1元下修至2.06元，其中最高估值2.19元，最低估值1.87元，預估目標價為57.32元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.19(2.23)
|2.63
|2.82
|3.01
|最低值
|1.87(1.55)
|1.94
|2.1
|2.12
|平均值
|2.06(2.04)
|2.3
|2.52
|2.6
|中位數
|2.06(2.1)
|2.31
|2.56
|2.67
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|640.62億
|613.57億
|636.35億
|509.65億
|最低值
|326.36億
|237.87億
|247.74億
|490.59億
|平均值
|544.15億
|495.49億
|509.84億
|500.12億
|中位數
|593.02億
|505.89億
|518.00億
|500.12億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.29
|0.98
|2.10
|1.71
|2.30
|營業收入
|373.32億
|410.53億
|317.75億
|391.16億
|466.09億
詳細資訊請看美股內頁：
安橋公司(ENB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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