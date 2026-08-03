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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至1.09元，預估目標價為128.73元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.12元下修至1.09元，其中最高估值1.69元，最低估值0.82元，預估目標價為128.73元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.69(1.69)2.892.823.84
最低值0.82(0.87)1.31.452.22
平均值1.13(1.15)1.842.222.91
中位數1.09(1.12)1.842.32.66

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值27.77億32.21億39.31億34.36億
最低值24.06億22.80億26.70億28.59億
平均值25.05億27.62億30.17億31.44億
中位數24.87億27.19億28.92億30.90億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.210.170.620.290.97
營業收入11.76億14.35億19.17億22.89億24.92億

詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCCJ

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