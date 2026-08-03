鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至1.09元，預估目標價為128.73元

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外資轉賣超187億元 期貨淨空單首度突破9萬口 瞄準兩族群提款15萬張

跌最慘的別亂買！下一波真正會噴的股票有這3個特徵

「巴菲特指標」衝破230%狂閃紅燈 美股真的要崩盤了嗎？

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外資買了一天又跑了、投信加碼210億 三大法人賣超187.76億元

【量大強漲股整理】台股連二日反彈，下一波主流，沒上車的看過來!