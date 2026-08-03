鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至9.13元，預估目標價為112.50元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.62元下修至9.13元，其中最高估值11.11元，最低估值6.93元，預估目標價為112.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.11(11.28)
|12.13
|16.43
|10.9
|最低值
|6.93(7.91)
|5.28
|4.93
|4.27
|平均值
|9.27(9.63)
|9.82
|9.97
|8.12
|中位數
|9.13(9.62)
|10.5
|10.37
|8.66
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|145.87億
|153.76億
|194.05億
|139.14億
|最低值
|114.28億
|103.79億
|115.19億
|106.01億
|平均值
|128.03億
|136.12億
|143.32億
|125.54億
|中位數
|125.73億
|139.48億
|138.25億
|131.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.48
|0.71
|-0.56
|2.33
|5.19
|營業收入
|40.29億
|45.01億
|45.82億
|57.93億
|98.93億
詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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