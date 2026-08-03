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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至9.13元，預估目標價為112.50元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.62元下修至9.13元，其中最高估值11.11元，最低估值6.93元，預估目標價為112.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.11(11.28)12.1316.4310.9
最低值6.93(7.91)5.284.934.27
平均值9.27(9.63)9.829.978.12
中位數9.13(9.62)10.510.378.66

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值145.87億153.76億194.05億139.14億
最低值114.28億103.79億115.19億106.01億
平均值128.03億136.12億143.32億125.54億
中位數125.73億139.48億138.25億131.46億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.480.71-0.562.335.19
營業收入40.29億45.01億45.82億57.93億98.93億

詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAU

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