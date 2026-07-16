鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至9.78元，預估目標價為112.50元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.04元下修至9.78元，其中最高估值11.28元，最低估值7.91元，預估目標價為112.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.28(11.28)
|15.65
|16.83
|10.9
|最低值
|7.91(7.91)
|5.36
|4.93
|4.45
|平均值
|9.64(9.71)
|10.1
|9.86
|8.17
|中位數
|9.78(10.04)
|10.5
|10.03
|8.66
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|147.26億
|185.84億
|196.67億
|139.14億
|最低值
|119.32億
|102.67億
|115.19億
|106.01億
|平均值
|132.34億
|138.00億
|141.97億
|125.54億
|中位數
|132.02億
|135.69億
|132.20億
|131.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.48
|0.71
|-0.56
|2.33
|5.19
|營業收入
|40.29億
|45.01億
|45.82億
|57.93億
|98.93億
詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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