鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至10.04元，預估目標價為124.17元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.42元下修至10.04元，其中最高估值11.52元，最低估值8.78元，預估目標價為124.17元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.52(14.77)
|15.65
|16.83
|10.9
|最低值
|8.78(8.78)
|5.36
|6.67
|4.46
|平均值
|10.14(10.53)
|10.4
|10.28
|8.23
|中位數
|10.04(10.42)
|10.74
|10.1
|9.32
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|155.91億
|185.84億
|196.67億
|136.51億
|最低值
|128.41億
|102.67億
|122.61億
|131.46億
|平均值
|137.56億
|142.11億
|147.67億
|133.99億
|中位數
|133.96億
|142.93億
|144.58億
|133.99億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.48
|0.71
|-0.56
|2.33
|5.19
|營業收入
|40.29億
|45.01億
|45.82億
|57.93億
|98.93億
詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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