鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-03 19:37

立委日前砲轟近期台股震盪，處置股想賣也不賣不掉，是「流動性殺手」。對此，證券 F4 緊急開會研議對策。櫃買中心今 (3) 日與證交所同步，重磅宣告推出 3 大新變革，全新注意暨處置規定確定自 115 年 8 月 10 日起正式全面啟動。本次新機制核心重點包含大幅縮短處置期間至 5 個營業日，並將撮合作業時間統一調整為約每 2 分鐘撮合一次，同時放寬高價股價差標準等三大變革，期盼透過這項 8 月 10 日上路的新政策降低市場波動風險，兼顧流動性與投資人權益。

與證交所同步 櫃買8/10起處置股三大新機制 縮短處置期、每2分鐘撮合1次。（鉅亨網資料照）

台股行情近期起伏不定，部分處置股受限於處置「關禁制」機制，跌停時更難賣出，引發各界對交易處置機制的強烈檢討聲浪。立委王世堅日前在立法院直指現行管理機制與市場脫節，促使證券 F4 密集開會研議對策。

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面對外界高度關注，櫃買中心今於記者會說明，宣布全面檢視並修正注意暨處置相關規定。

櫃買中心強調，這項備受矚目的 4 大新變革將於 115 年 8 月 10 日正式啟動，旨在因應近期市場結構變化並參酌各界建議，經綜合考量後推出優化新制，藉此營造更具效率且公平透明的資本市場環境。

在本次 115 年 8 月 10 日啟動的 4 大新變革中，處置期間的調整備受市場矚目。過去第一次及再次遭發布處置之有價證券，處置期間長達 10 個營業日，隨著新政策於 8 月 10 日上路後全面縮短為 5 個營業日；若遇當沖交易占比過高者則調整為 7 個營業日。

此外，普通交易有價證券的撮合作業時間也迎來重大變革，過去分盤撮合時間長達約 5 分鐘或 20 分鐘不等，新制實施後一律調整為約每 2 分鐘撮合一次，大幅提升市場交易的活絡度，避免流動性遭到過度凍結。

除了縮短處置期間與撮合時間外，新變革還包含針對公布注意交易資訊的價差標準進行合理化修正。當日最後成交價超過新台幣 1000 元，且最近 6 個營業日最後成交價起迄價差達 300 元以上，才可能適用相關規定；當最後成交價超過 2000 元時，價差金額則調整為每 1000 元為一級距，每一級距標準增加 150 元。