盤後速報 - 群益科技高息成長(00946)次交易(4)日除息0.06元，參考價14.5元
鉅亨網新聞中心
群益科技高息成長(00946-TW)次交易(4)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。
首日參考價為14.5元，相較今日收盤價14.56元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.4%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/04
|14.56
|0.058
|0.4%
|0.0
|2026/07/06
|15.7
|0.058
|0.37%
|0.0
|2026/06/02
|15.32
|0.058
|0.38%
|0.0
|2026/05/06
|12.09
|0.058
|0.48%
|0.0
|2026/04/02
|10.11
|0.058
|0.57%
|0.0
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