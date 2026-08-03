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盤後速報 - 群益科技高息成長(00946)次交易(4)日除息0.06元，參考價14.5元

鉅亨網新聞中心

群益科技高息成長(00946-TW)次交易(4)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。

首日參考價為14.5元，相較今日收盤價14.56元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.4%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/04 14.56 0.058 0.4% 0.0
2026/07/06 15.7 0.058 0.37% 0.0
2026/06/02 15.32 0.058 0.38% 0.0
2026/05/06 12.09 0.058 0.48% 0.0
2026/04/02 10.11 0.058 0.57% 0.0


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