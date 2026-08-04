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盤後速報 - 第一金(2892)下週(8月11日)除息1.3元，預估參考價34.0元

鉅亨網新聞中心

第一金(2892-TW)下週(8月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

以今日(8月4日)收盤價35.30元計算，預估參考價為34.0元，息值合計為1.3元，股息殖利率3.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

第一金(2892-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲3.3%，集中市場加權指數下跌0.57%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/11 35.30 1.3 3.68% 0.0
2025/08/07 30.75 0.95 3.09% 0.25
2024/08/08 28.25 0.85 3.01% 0.3
2023/08/11 29.25 0.8 2.74% 0.3
2022/08/04 26.95 1.0 3.71% 0.2

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