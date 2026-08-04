盤後速報 - 第一金(2892)下週(8月11日)除息1.3元，預估參考價34.0元
鉅亨網新聞中心
第一金(2892-TW)下週(8月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。
以今日(8月4日)收盤價35.30元計算，預估參考價為34.0元，息值合計為1.3元，股息殖利率3.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
第一金(2892-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲3.3%，集中市場加權指數下跌0.57%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/11
|35.30
|1.3
|3.68%
|0.0
|2025/08/07
|30.75
|0.95
|3.09%
|0.25
|2024/08/08
|28.25
|0.85
|3.01%
|0.3
|2023/08/11
|29.25
|0.8
|2.74%
|0.3
|2022/08/04
|26.95
|1.0
|3.71%
|0.2
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