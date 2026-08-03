鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-03 16:55

永豐銀行攜手同集團的京城銀行推出創新金融服務，雙方共同延伸業務觸角、深耕中南部，輔以科技拓展金融應用場域、展現合作綜效；永豐銀行表示，借重京城長期以南台灣為經營核心所累積的在地連結，首度進駐台灣中部宮廟，即 (3) 日起於北港朝天宮設置 BDM(企業入金機)及 ATM(自動櫃員機)二大解決方案，協助廟方管理龐大金流以降低保管風險，同時便利信眾添油香錢以大幅提升在地金融體驗。

永豐攜京城推創新宮廟金融 BDM/ATM首度進駐中台灣北港朝天宮。(鉅亨網資料照)

北港朝天宮擁有超過 300 年歷史，為台灣重要地方信仰中心之一；永豐銀行表示，管理龐大的信眾捐款金流成為廟方重要課題，即日起導入 BDM 可協助其直接將現金存入機台並立即清點、記錄帳務，同步完成銀行入帳作業，大幅降低廟方人工對帳的時間成本與現金保管風險。

‌



永豐銀行表示，即日起，香客亦可使用新設於北港朝天宮的客製化 ATM 提款、添油香錢，交易明細表背後則印有 Q 版媽祖肖像與籤詩。旗下自 2015 年起領先同業為宮廟量身打造 ATM，擁有豐富合作經驗。

同時，金管會 7 月已核准永豐銀行與京城銀行合併案，顯示雙方在營業據點、主力業務及客群經營均具互補性；永豐銀行表示，此次雙方攜手協助北港朝天宮管理金流，即透過京城銀行連結在地機構、深入地方信仰中心，結合永豐創新多元的金融解決方案，共同創造便利、值得信賴的優質金融體驗。