鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-07 17:37

金管會今 (7) 日宣布同意永豐銀行與京城銀行之合併案，合併後存續主體為永豐銀行，分行家數將達 189 家，成為市場第二、僅次合庫銀 248 家。金管會官員表示，公司目前暫定合併基準日為 2027 年 1 月 1 日，但仍須經過董事會通過。

金管會准了！永豐銀拚明年併京城銀 分行數將達189家居市場第二。(鉅亨網資料照)

永豐金控 (2890-TW) 已於 2025 年 10 月 1 日完成合併京城銀行後，永豐金控持有永豐銀行及京城銀行二家銀行 100% 股權。銀行局副局長王允中指出，本案於 2026 年 3 月 27 日分別經永豐銀行與京城銀行董事會代行股東會職權決議通過，合併對價由永豐銀行發行新股予京城銀行股東，不足部分以現金支應。

‌



截至去年 12 月底，永豐銀行及京城銀行之總資產各約新台幣 2.83 兆元及 0.36 兆元，擬制合併後存續銀行之總資產達 3.19 兆元，資本額約 1294 億元，國內營業據點為 191 處 (含營業部)，若單純計算分行數為 189 家，排名市場第二，僅次於合庫銀 248 家。

王允中進一步指出，兩家合併後，存款與放款市占率均排名國銀第 12 名，自動櫃員機 ATM 方面，永豐銀 636 台、京城銀 74 台，合計將達 710 台，排名第 7。