鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-24 15:39

工業網通廠 Moxa 今 (24) 日宣布成功取得 IEC 62443-4-1 成熟度等級 3（ML3）雙重認證，寫下產業發展的重要里程碑。此雙重認可由 IECEE 認證體系與 ISA 安全符合性機構（ISCI/ISASecure）共同授與，充分實證 Moxa 嚴謹的安全開發生命週期（Secure Development Life Cycle, SDL）。

在 IEC 62443-4-1 標準中，ML3 代表更進階的成熟度等級，彰顯該組織已將 SDL 融入其核心營運流程中。成功取得 ML3 認證，印證 Moxa 已將標準化 SDL 推行至全公司，並落實於日常營運、定期審查及持續改善的企業流程中。此成熟度等級涵蓋全面的 SDL 治理、強制性威脅建模與風險可追溯性、產品資安事件應變小組（PSIRT）的制度化運作、持續性的漏洞與修補管理，以及整合式供應鏈安全防護。

‌



ISASecure SDLA 認證進一步證明 Moxa 的 SDL 絕非僅是形式規範，而是已通過獨立稽核並全面實踐的成熟體系。此認證更加確認 Moxa 在漏洞管理方面的專業能力，在長達數十年的產品生命週期中，始終能提供即時的安全修補。取得雙重 IEC 62443-4-1 ML3 認證，不僅象徵 Moxa 具備大規模落實嚴謹工程紀律的實力，更能有效強化全供應鏈對產品安全性的信任。

UL Solutions 台灣總經理蔡英哲表示：「IEC 62443-4-1 ML3 被視為關鍵基礎設施資安領域的基準，取得該認證是一項重要成就，這需要企業在整個組織層面對資安進行深度、全面的投入。我們很榮幸能為 Moxa 提供評估服務，助其順利申請 IECEE 與 ISASecure 的雙重 IEC 62443-4-1 ML3 認證，這一成果充分展現 Moxa 對『安全始於設計（secure-by-design）』的堅持，以及產品生命週期的資安管理能力。」

UL Solutions 是全球安全科學領域的專家，同時也是經認可的認證機構（CB），致力於依國際標準提供產品評估、測試與認證服務。

Moxa 研發中心與產品資安中心資深協理張懿表示：「同時通過 IECEE 與 ISASecure 的 IEC 62443-4-1 ML3 雙重認證，不僅是我們落實安全實務的力證，更是對 Moxa 團隊專業知識與執行力的肯定。這個非凡的里程碑，突顯了我們致力於從根本重塑營運技術（OT）網路安全未來的戰略承諾，確保產品從設計初期就具備資安防護，進而為全球最重要的關鍵基礎設施提供堅實的安全基石。」