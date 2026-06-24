鉅亨網記者吳承諦 台北
工業網通廠 Moxa 今 (24) 日宣布成功取得 IEC 62443-4-1 成熟度等級 3（ML3）雙重認證，寫下產業發展的重要里程碑。此雙重認可由 IECEE 認證體系與 ISA 安全符合性機構（ISCI/ISASecure）共同授與，充分實證 Moxa 嚴謹的安全開發生命週期（Secure Development Life Cycle, SDL）。
在 IEC 62443-4-1 標準中，ML3 代表更進階的成熟度等級，彰顯該組織已將 SDL 融入其核心營運流程中。成功取得 ML3 認證，印證 Moxa 已將標準化 SDL 推行至全公司，並落實於日常營運、定期審查及持續改善的企業流程中。此成熟度等級涵蓋全面的 SDL 治理、強制性威脅建模與風險可追溯性、產品資安事件應變小組（PSIRT）的制度化運作、持續性的漏洞與修補管理，以及整合式供應鏈安全防護。
ISASecure SDLA 認證進一步證明 Moxa 的 SDL 絕非僅是形式規範，而是已通過獨立稽核並全面實踐的成熟體系。此認證更加確認 Moxa 在漏洞管理方面的專業能力，在長達數十年的產品生命週期中，始終能提供即時的安全修補。取得雙重 IEC 62443-4-1 ML3 認證，不僅象徵 Moxa 具備大規模落實嚴謹工程紀律的實力，更能有效強化全供應鏈對產品安全性的信任。
UL Solutions 台灣總經理蔡英哲表示：「IEC 62443-4-1 ML3 被視為關鍵基礎設施資安領域的基準，取得該認證是一項重要成就，這需要企業在整個組織層面對資安進行深度、全面的投入。我們很榮幸能為 Moxa 提供評估服務，助其順利申請 IECEE 與 ISASecure 的雙重 IEC 62443-4-1 ML3 認證，這一成果充分展現 Moxa 對『安全始於設計（secure-by-design）』的堅持，以及產品生命週期的資安管理能力。」
UL Solutions 是全球安全科學領域的專家，同時也是經認可的認證機構（CB），致力於依國際標準提供產品評估、測試與認證服務。
Moxa 研發中心與產品資安中心資深協理張懿表示：「同時通過 IECEE 與 ISASecure 的 IEC 62443-4-1 ML3 雙重認證，不僅是我們落實安全實務的力證，更是對 Moxa 團隊專業知識與執行力的肯定。這個非凡的里程碑，突顯了我們致力於從根本重塑營運技術（OT）網路安全未來的戰略承諾，確保產品從設計初期就具備資安防護，進而為全球最重要的關鍵基礎設施提供堅實的安全基石。」
透過以標準為核心的安全開發模式，Moxa 能協助客戶更有效地因應不斷演變的合規需求。歐盟《網路韌性法案》（CRA）等新法規，正為網路安全治理以及產品生命週期各個階段的管理模式樹立更高標準。在這種背景下，達成合規意味著企業必須證明產品自開發初期便將資安防護納入考量，並在後續的修補程式管理、漏洞應變，以及產品上市後的安全維護上，持續投入資源。
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