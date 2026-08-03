鉅亨網記者張欽發 台北 2026-08-03 12:13

創投業指標股能率亞洲 (7777-TW) 2026 年 1-5 月累計營收約 1.49 億元，已超越 2025 年全年營收，同時，在布局陸續進入收割期，全年營運審慎樂觀，同時，能率亞洲並向管會送件擬發行 1.6 萬張現增股，將募集 5.76 億元。

能率亞洲此次現增案由第一金證券主辦，擬發行 1.6 萬張現增股，暫訂將募集 5.76 億元。

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目前能率亞洲著眼投資四大領域，包含 AI 供應鏈、機器人、半導體、軍工，著眼在產業發展趨勢。同時亦布局高殖利率股，兼顧獲利穩定。以 5 月底公布持股明細來看，星宇航空 (2646-TW)) 占投資部位約 18%、冠星 - KY(4439-TW) 占約 16%、長廣精機 (7795-TW) 占約 9%，為主要持股。

同時，全球首家成功商業化機器人廠商 Agility，是能率亞洲在機器人概念的重點持股。能率亞洲及能率集團相關資金合計投資約 1000 萬美元，Agility Robotics 已與主要客戶完成完整測試，結果符合預期，並與豐田汽車就加拿大工廠物流自動化啟動概念驗證。