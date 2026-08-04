幸運兒是你嗎？花10元UberEats爽中1千萬！5-6月統一發票18人秒變千萬富翁
鉅亨網記者張韶雯 台北
財政部賦稅署公布今 (4) 日 115 年 5-6 月期統一發票中獎清冊，本期特別獎（1000 萬元）共開出 18 張，特獎（200 萬元）開出 22 張。其中最幸運的得主僅花費 10 元外送費購買 Uber Eats 就喜中千萬大獎；此外，跨境電商與數位訂閱服務如 OpenAI、Coupang 及 Google Play 也紛紛開出千萬大獎，引發網友熱議。
本期統一發票特別獎獎金 1000 萬元中獎號碼為「38548029」，特獎獎金 200 萬元號碼為「10138845」。財政部賦稅署指出，排除作廢、買受人為營業人等不符給獎規定發票後，可兌領特別獎與特獎發票分別為 18 張及 22 張。在千萬特別獎部分，消費金額最低的是在新北市林口區優食台灣（Uber Eats）開出的 10 元外送費發票；萊爾富新北石門阿里荖店開出 49 元食品發票；高雄中油加油站也開出 60 元汽油發票，小額消費幸運變身千萬富翁。
值得注意的是，隨著民眾消費習慣改變，本期雲端發票及跨境電商中獎表現亮眼。OpenAI 訂閱費 690 元、Coupang 購物 241 元、Google Play 應用程式 620 元以及台灣大哥大、中華電信等電信月租費，皆開出千萬特別獎，顯示雲端發票中獎機率大幅躍升。
財政部提醒，本期中獎發票領獎期間為 115 年 8 月 6 日至 115 年 11 月 5 日止。民眾若使用載具儲存雲端發票，且未印出電子發票證明聯者，除了能對統一發票號碼，還享有雲端發票專屬獎雙重對獎機會。若於 115 年 7 月 24 日前完成手機條碼歸戶並設定自動匯款帳戶，1000 萬元等獎金將自 8 月 6 日起自動匯入指定帳戶，還可免繳印花稅，既便利又省錢。
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