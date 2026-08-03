鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-03 14:15

財政部關務署今（3）日緊急召開記者會，針對網路流傳關於海關實名認證 App「EZWay（易利委）」具強制性、個資疑慮及向民眾收費等不實訊息，由署長彭英偉親自出面提出三大澄清。他強調，EZWay 是為了取代高風險的紙本委任而生的便利工具，目前已擁有超過 750 萬名用戶，呼籲民眾勿信網路謠言。

針對近期網路上對實名認證制度的誤解，關務署長彭英偉表示，EZWay 的推出初衷是為了保障民眾個資，而非增加負擔。

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彭英偉首先提出第一項澄清：「EZWay 從未強制民眾使用」。他指出，民眾進行海外網購報關時，除了使用 App 線上委任，依然可以選擇傳統的紙本委任方式。之所以推行線上化，是因為過去紙本資料容易被不肖業者盜用或重複報關，自 107 年推行至今，已有效降低虛報不法情事，並減少海關的法遵成本。

針對民眾最關心的個資安全問題，彭英偉提出第二項澄清，強調線上系統遠比紙本更具保障。他說明，開發商關貿網路公司不僅通過 ISO 27001 與 ISO 27018 等國際資安認證，更受行政院國家資通安全會報中心的 SOC 監控連通測試。此機制是為了確認進口人與報關行之間的「司法委任關係」，確保每一筆包裹都有明確的授權，防止民眾在不知情的情況下淪為非法物品進口的人頭。

關於「收費」的傳聞，彭英偉則明確闢謠表示，「海關與關貿絕對不會向民眾收費」。目前的服務費用是由關貿公司向使用該系統的「報關行」收取，性質屬於 B2B 的電信加值服務費，每筆費用視市場機制約為 0.8 元至 3.5 元不等，目的是支應系統營運與身分認證的成本，與消費者端的購買成本無直接關係。

彭英偉進一步補充，關貿公司雖有政府持股約 36.1%，但關務署與其並無委託契約關係，EZWay 是由關貿自行建置的工具。只要是具備通關網路經營資格的業者，如「范宇」等，都可以向海關申請建置類似的線上委任平台，市場維持開放競爭，並非外界所傳的壟斷。