鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-12 15:20

悠遊卡公司上半年度發票中獎大豐收，在最新一期 3-4 月的統一發票開獎中，再度誕生一位百萬元雲端發票專屬獎的幸運兒，回顧上一期 1-2 月的開獎結果，更有一名悠遊付會員僅消費 52 元，就幸運抱回 1000 萬元特別獎，另有一名會員中 200 萬元特獎。使用悠遊付「領獎神器」，不僅可以自動兌獎，獎金更直接匯入錢包或指定帳戶，並可現省印花稅。

值得一提的是，中獎千萬的幸運會員因綁定手機條碼載具並啟用自動兌獎功能，針對中得百萬元以上的幸運會員，悠遊卡公司會主動以簡訊及電話雙重通知，讓會員完全不必擔心與獎金擦身而過，輕鬆把大獎帶回家。

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悠遊卡公司表示，欲將中獎獎金自動匯入帳戶的民眾，只需花 3 分鐘即可啟用「領獎神器」，民眾下載悠遊付 Easy Wallet App 並註冊成為會員，進入 App 點選「我的」進入「手機條碼專區」，即可於此處完成悠遊卡載具歸戶及中獎獎金自動匯入設定。

設定完成後，不僅可享有財政部每期加開的雲端發票專屬獎抽獎資格，還能啟用自動兌獎服務，中獎獎金直接匯入錢包或指定帳戶且現省印花稅，再也不必擔心錯過領獎期限，讓中獎獎金輕鬆入袋。

除了發票中獎自動入袋的便利外，悠遊卡公司現祭出會員專屬回饋，民眾於全台 7-ELEVEN 門市使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶付款，每筆消費即可享 4% 悠遊付回饋金，當月累積消費滿 2000 元再加贈 100 元現金回饋券 (限量回饋)；搭配「月級挑戰」活動最高再享 3% 回饋，優惠疊加最高可享 12% 回饋。此外，新會員於 6 月 30 日前完成註冊，使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶消費，每筆交易再享 3% 回饋金，周五消費最高可享 5% 現金回饋。