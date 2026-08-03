鉅亨網新聞中心 2026-08-03 10:06

事實上，雙方的合作早有跡可循。據京東黑板報數據披露，自今年 5 月下旬 Costco 官方旗艦店正式入駐京東以來，短短兩個月內，旗艦店粉絲數已迅速突破 22 萬，累計訪問量更達到驚人的 3000 萬次。

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目前，店內已陸續上線約 700 款商品，其中不乏科克蘭（Kirkland Signature）旗下的各類堅果等明星商品，因極高的人氣而多次宣告售罄。

長期以來，中國消費者若想購買 Costco 的商品，往往受限於實體店面的地理位置。過去，消費者需要考量所在城市是否設有門市、往返路程、停車便利性以及大包裝商品搬運的困難度。而此次京東的介入，徹底打破了上述空間與門檻的限制。

透過京東覆蓋全國的物流網絡，Costco 的商品配送範圍如今已橫跨中國廣大區域，部分重點城市甚至能實現當日送達，即便身處新疆、西藏等遙遠地區的消費者，也能直接下單。

此外，線上購物不僅保留了會員卡既有的權益，即便消費者未辦理年費 299 元的 Costco 會員，亦能在京東旗艦店購買部分熱門商品。

這種「降低門檻」的作法，實則是 Costco 為其龐大的會員體系尋找新入口的戰略佈局。

業界普遍認為，這是一套高效的成長邏輯。Costco 自 2019 年進入中國市場以來，7 年間僅開設了 7 家門市，雖然單店業績亮眼，但整體市場覆蓋率顯然不足，許多「想買卻買不到」的潛在需求始終難以被滿足。

京東提供的正是繞過門市擴張限制的最短路徑，讓 Costco 無需在短期內進行高額的實體地產投資，即可將京東化身為一張延伸至全國的數位貨架。

京東之所以能成為 Costco 的首選合作夥伴，核心在於其長期構建的「硬核」零售與物流基礎。會員制零售對商品溯源、庫存周轉、生鮮冷鏈及售後體驗有極高的要求，而京東在全中國擁有的 1,600 多個物流中心與完善的自營體系，恰好能提供最穩定的支撐。

事實上，京東此前已與沃爾瑪、亞馬遜海外購及 IKEA 等國際巨頭建立深厚合作，這套被多次驗證的體系，讓 Costco 能迅速適應並投入營運。

對京東而言，這場合作的戰略意義同樣深遠。長期以來，京東以 3C 家電類商品為核心，雖擁有極高的用戶信任度，但相關品類消費頻率較低。

隨著零售市場進入存量競爭時代，京東正積極向家庭日常消費場景轉型。透過引入 Costco、山姆等會員制品牌的食品、家清用品，京東旨在透過高頻消費行為，提升使用者的黏性與活躍度。