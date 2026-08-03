鉅亨網新聞中心 2026-08-03 14:00

美國加密貨幣立法卡關！川普家族14億美元加密收入掀利益衝突風暴。(圖：Shutterstock)

這部旨在為所有類型加密貨幣建立統一監管架構的法案，原本在川普大力背書下一度前景看好，如今卻因川普家族被揭露自其第二任期以來從加密貨幣生意中進帳高達 14 億美元，而演變成一場關於總統利益衝突的政治風暴。

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《清晰法案》6 月 1 日正式排入參議院議程時，市場一度樂觀預期法案將順利過關。過去兩個月，銀行業與執法機關輪番向國會施壓要求修改條文，稅務、開發者保護等爭議也陸續獲得化解，就連過去持保留態度的主要城市警察局長協會，也在 7 月底表態認可最新版本。

然而，隨著美國聯邦政府道德辦公室的一份報告曝光，情勢急轉直下。報告顯示，川普就任第二任期第一年收入暴增 14 億美元，其中多數來自加密貨幣。

他發行的「川普幣」貢獻了 6.35 億美元，而由兩名兒子主導的世界自由金融公司透過治理代幣與穩定幣銷售，則進帳近 8 億美元。

更引發眾怒的是，這筆財富的另一面，是近百萬名散戶投資人的慘重虧損。分析機構 Nansen 的數據顯示，川普幣市值一度衝上近 150 億美元後迅速崩跌，讓大批跟風買進的小額投資人血本無歸。

輿論壓力下，川普被迫同意在法案中加入限制聯邦官員發行加密貨幣的道德條款。但參議院共和黨 7 月 22 日公布的修訂版本，卻被批評留下巨大漏洞：條款雖禁止總統、國會議員等現任官員發行或推廣加密貨幣，且適用於官員配偶，卻獨獨排除了官員子女。

這代表，川普本人最大的兩筆加密貨幣投資，因為都是在他就任總統前啟動（其中一筆甚至在就職前 72 小時才推出），完全不受新規約束；而由他兩個兒子實際掌控的相關事業，同樣遊走在條款之外。

該草案同時允許川普在過渡期間繼續從加密貨幣投資中獲利，並規定須於一年內將持有資產轉入「盲目信託」。此類信託由獨立受託人管理，受益人不介入資產運作，也無法掌握投資細節，主要用於避免公職人員或企業高層因持有資產而產生利益衝突。

熟悉行業的總統，是助力還是隱憂？

支持者認為，川普及其團隊深諳加密貨幣產業運作，過去一年也確實推動了不少利多政策：設立戰略比特幣儲備、美國數位資產儲備，SEC 自 2025 年 2 月起陸續撤銷對逾十家加密企業的調查與訴訟，加密貨幣市場也隨之走出一波牛市。

這股「內行人主政」的邏輯，曾在 2025 年美國首部穩定幣專法《GENIUS 法案》立法過程中頂住民主黨壓力，順利通過。

但硬幣的另一面，正是外界對利益衝突的疑慮。英國加密貨幣交易信號平台 xBratAI 創辦人 Paul Bratby 表示，一位在任總統若從其政府監管的資產類別中獲利逾 14 億美元，本質上就構成典型的利益衝突，無論主觀意圖為何，這種結構性問題足以動搖公眾對整個監管框架的信任。

他指出，川普持有的資產橫跨迷因幣、NFT、去中心化金融平台乃至挖礦公司股權，幾乎任何監管決策都可能讓他本人受益。

在 Bratby 看來，真正完整的道德框架，除了現行的發行禁令外，還應包括強制揭露官員數位資產持股、要求參與政策制定的官員剝離資產或設立盲目信託、限制官員親屬在監管期間從加密企業獲利，以及建立具獨立執法權的監督機制，而目前的版本，僅觸及其中極小一部分。

立法窗口正在關閉

法律學者孫遠鑷分析，川普及其幕僚牽涉的利益過於龐大，實質退讓的空間有限；而隨著中期選舉逼近不到百日，共和黨與民主黨雙方恐怕都已無意再讓步。

他並指出，最新草案的章節編排方式，透露出法案支持者可能已在盤算退路，將其併入國會 9 月底前必須通過的聯邦預算撥款法案中闖關，但這條路同樣需要跨過不小的支持門檻。

參議院議事日程本就緊繃，且慣例上一次僅處理一項具爭議性的法案。隨著多項內閣提名案審查佔據參院注意力，《清晰法案》被排上表決的機會正持續遭到擠壓。

儘管美國財政部長貝森特 7 月 30 日公開喊話，敦促參院盡快表決，並警告延宕將削弱美國在全球金融科技領域的領先地位，但在缺乏足夠票數保證的情況下，多數黨領袖圖恩也僅表示要「看看票數如何」，未做出明確承諾。