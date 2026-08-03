鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-08-03 17:10

台灣生技新藥產業再迎里程碑，東洋 (4105-TW) 肺癌標靶新藥 Aumolertinib，於今年 8 月納入健保給付，不僅為局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者增加新的治療選項，也寫下台灣第一個由本土藥廠自製第三代 EGFR-TKI 肺癌標靶口服新藥的重要里程碑。

東洋指出，這項成果不僅展現東洋近年推動製程升級、強化在地生產的具體成效，也為國藥國造與藥品供應韌性寫下重要進展。

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根據衛福部公布 114 年國人十大死因，惡性腫瘤仍居國人主要死因之首，其中肺癌治療更是公衛關切的重要議題之一。然而目前治療 EGFR 基因突變的晚期非小細胞肺癌相關用藥，仍以國際輸入為主，考量藥品在地韌性與藥品可近性，東洋在臨床醫師建議下，投入開發、製造國產肺癌標靶新藥 Aumolertinib，盼為醫患提供在地性的治療選擇。

總經理侯靜蘭表示，東洋聚焦國人肺癌用藥需求，並在旗下六堵廠投入為期 1 年的製程研發，建置從混合、造粒、打錠、包裝的一體化產線，專供第三代 EGFR-TKI 肺癌標靶口服新藥 Aumolertinib 生產使用。

同時，為協助台灣臨床醫療研究與累積本土數據，也啟動 4 項、共收案近 400 人的在地臨床試驗。不僅代表東洋具備標靶藥物的在地製造能力，更凸顯東洋支持藥品韌性、回應臨床需求的承諾。

侯靜蘭指出，台灣每年新增約 4000 名以上 EGFR 基因突變的肺癌患者，相關治療與長期用藥成為臨床照護的重要議題。因此東洋自製的肺癌標靶口服新藥 Aumolertinib，在健保收載給付後，不僅嘉惠醫患雙方，也代表國產第三代 EGFR-TKI 肺癌標靶藥物正式走向臨床應用，進一步展現國產新藥在醫療韌性、用藥可近性與生技產業發展的多重價值。

為回應「健康台灣」降低癌症死亡率的政策目標，東洋聚焦臨床需求與產品發展策略，將「肺癌」、「血液腫瘤」、「乳癌、婦癌與上消化道癌」及「頭頸癌與大腸直腸癌」作為四大發展方向。

其中，國產肺癌標靶新藥 Aumolertinib，是繼可與免疫療法併用的自製肺癌化療學名藥 Pemetrexed 後，在製藥技術與產品布局的重要成果，也象徵台灣東洋在肺癌產品線上，已從化療用藥延伸至精準治療領域。