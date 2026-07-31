AI硬體王者歸來？泛林財報點火 華爾街看旺需求延續至2028年 輝達仍是首選

鉅亨網新聞中心 2026-07-31 08:30

美股半導體族群周四 (30 日) 展開強勁反攻，在泛林集團 (LRCX-US) 公布優於預期的財報與財測後，AI 供應鏈全面獲得資金追捧，設備、晶片、記憶體、晶圓代工及高速互連等族群同步走高。市場認為，近期半導體股經歷劇烈去槓桿與擁擠交易出清後，AI 基本面依舊穩健，使資金重新回流。不過，多家華爾街機構提醒，目前較像是超跌後的報復性回補，是否能演變成新一輪 AI 主升段，仍須觀察整體資金面是否持續改善。

（圖：REUTERS/TPG）

泛林集團成為本波反攻領頭羊，股價盤中一度大漲超過 20%。公司公布截至 6 月底季度營收 67.2 億美元，季增 15.1%，創歷史新高，非 GAAP 營業利益率升至 38.4%；並預估下一季營收中值將進一步攀升至 81 億美元，調整後每股盈餘 (EPS) 預估達 2.15 美元。

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泛林管理層表示，AI 需求正推動高深寬比 (HAR)3D NAND 蝕刻設備、先進 DRAM、高頻寬記憶體 (HBM) 及先進封裝需求快速增加，帶動晶圓製造設備市場進入新一波成長循環。

Arm 最新一季營收年增 22% 至 12.9 億美元，其中資料中心授權收入較去年同期翻倍成長，公司預估自研資料中心 CPU 未來兩個財年需求將超過 20 億美元。

微軟日前公布 Azure 雲端業務成長 43%，並預估下一季將進一步加速至 45%，同時維持 AI 資料中心擴建計畫，顯示大型雲端服務商仍持續擴大 AI 資本支出，而非市場先前擔憂的縮減投資。

Wolfe Research 半導體分析師 Chris Caso 表示，費城半導體指數 (SOX) 此前三個月曾大漲約一倍，其後修正約 25%，近期回檔更像是市場重新調整預期，而非 AI 需求惡化。

Caso 預估，AI 晶片需求至少將一路強勁至 2028 年，供給仍將持續落後需求，因此持續將輝達 (NVDA-US) 列為 AI 晶片領域首選投資標的。

他認為，市場過去擔心大型雲端業者削減 AI 資本支出的情況並未發生，相反地，隨著 AI Agent 競賽全面展開，各大超大型雲端服務商幾乎「沒有不投入 AI 的選擇」。

Caso 同時上調輝達與博通 (AVGO-US) 獲利預估，認為輝達下一代 Rubin 平台，以及市場尚未納入預估的新訂單，仍具備上修空間。

他並預期，DRAM 與 NAND 供應吃緊可能一路延續至 2028 年至 2029 年，使 HBM 及傳統記憶體價格維持上升循環。

美國銀行則預估，全球雲端與 AI 基礎建設資本支出將於 2027 年接近 1.5 兆美元，年增幅達 40% 至 50%。

摩根士丹利分析師 Brian Nowak 團隊近期則大幅上調全球五大超大型雲端業者，包括 Meta Platforms(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟、Alphabet(GOOGL-US) 及 SpaceX 的資本支出預估，預估 2027 年及 2028 年資本支出將分別達 1.2 兆美元及 1.4 兆美元，並將 2026 年美國大型科技企業資本支出預估，由一年前的 4,330 億美元大幅提高至 8,050 億美元。

不過，高盛仍對整體美股維持審慎態度。

高盛交易團隊指出，目前市場仍缺乏足以推動大盤突破整理區間的資金動能。全球避險基金總槓桿目前仍位於過去五年的第 93 百分位，顯示市場整體風險曝險仍偏高。

高盛估計，若標普 500 指數跌破 CTA 策略關鍵觸發水位，未來一周可能引發約 157 億美元系統性賣壓，一個月內累計賣壓更可能達 680 億美元。

此外，高盛表示，散戶交易熱度已有降溫跡象，本月至今平均每日成交量較過去五年平均低逾 3%。Vanda Research 統計顯示，散戶近期單日拋售個股規模創下新冠疫情以來新高；共同基金與海外資金則可能一路觀望至 11 月美國期中選舉結束，加上 8 月向來是美股資金流最疲弱的月份之一，都可能限制標普 500 指數突破盤整格局。

不過，高盛也指出，企業股票回購將成為市場重要支撐。目前約 31% 的標普 500 成分股已進入回購開放窗口，預估下周將超過 50%，至 8 月中旬更將提升至 90%，可望提供市場最穩定的大型買盤。

花旗最新研究指出，AI 競賽正從「模型能力」逐漸轉向「算力效率」競爭。隨著開源模型快速逼近閉源模型，未來真正限制 AI 發展的將是 HBM 容量、高速 GPU 互連、叢集調度及電力供應，而非單純 GPU 運算能力。國際能源總署 (IEA) 也預估，AI 資料中心用電需求增速將遠高於全球整體電力需求，顯示 AI 基礎設施投資周期仍將持續多年。

另一方面，野村證券近期大幅調升三星電子及 SK 海力士目標價，將三星電子目標價由 59 萬韓元調高至 67 萬韓元，SK 海力士則由 400 萬韓元調高至 470 萬韓元。以 7 月 30 日收盤價約 20.7 萬韓元及 132.2 萬韓元計算，代表兩家公司未來 12 個月仍分別擁有約 225% 及 255.5% 的潛在上漲空間。