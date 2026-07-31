鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arxis, Inc. Class A(ARXS-US)EPS預估上修至0.38元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Arxis, Inc. Class A(ARXS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.35元上修至0.38元，其中最高估值0.53元，最低估值0.33元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.53(0.38)0.971.121.13
最低值0.33(0.33)0.670.861.02
平均值0.41(0.35)0.780.931.07
中位數0.38(0.35)0.740.921.07

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值19.82億22.39億24.49億26.58億
最低值18.74億20.43億21.11億23.04億
平均值19.30億21.41億23.16億24.55億
中位數19.07億21.53億23.25億24.36億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS-0.15-0.140.11
營業收入4.24億7.43億15.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Arxis, Inc. Class A(ARXS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSARXS

相關行情

台股首頁我要存股
Arxis, Inc. Class A54.78+11.8%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty