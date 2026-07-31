鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arxis, Inc. Class A(ARXS-US)EPS預估上修至0.38元，預估目標價為55.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Arxis, Inc. Class A(ARXS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.35元上修至0.38元，其中最高估值0.53元，最低估值0.33元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.53(0.38)
|0.97
|1.12
|1.13
|最低值
|0.33(0.33)
|0.67
|0.86
|1.02
|平均值
|0.41(0.35)
|0.78
|0.93
|1.07
|中位數
|0.38(0.35)
|0.74
|0.92
|1.07
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|19.82億
|22.39億
|24.49億
|26.58億
|最低值
|18.74億
|20.43億
|21.11億
|23.04億
|平均值
|19.30億
|21.41億
|23.16億
|24.55億
|中位數
|19.07億
|21.53億
|23.25億
|24.36億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.15
|-0.14
|0.11
|營業收入
|4.24億
|7.43億
|15.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Arxis, Inc. Class A(ARXS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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