鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：林肯全國保險(LNC-US)EPS預估上修至7.86元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對林肯全國保險(LNC-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.7元上修至7.86元，其中最高估值8.25元，最低估值7.3元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.25(7.9)9.179.9510.4
最低值7.3(7.3)8.058.9510.4
平均值7.83(7.67)8.589.4710.4
中位數7.86(7.7)8.599.5610.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值198.62億208.68億220.86億222.67億
最低值195.35億200.93億207.36億222.67億
平均值197.42億204.32億212.60億222.67億
中位數197.77億203.53億211.46億222.67億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.43-13.10-4.9218.415.83
營業收入191.84億187.10億140.23億207.27億187.89億

詳細資訊請看美股內頁：
林肯全國保險(LNC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLNC

相關行情

台股首頁我要存股
林肯全國保險45.902-0.26%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty