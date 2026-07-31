鉅亨速報 - Factset 最新調查：林肯全國保險(LNC-US)EPS預估上修至7.86元，預估目標價為46.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對林肯全國保險(LNC-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.7元上修至7.86元，其中最高估值8.25元，最低估值7.3元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.25(7.9)
|9.17
|9.95
|10.4
|最低值
|7.3(7.3)
|8.05
|8.95
|10.4
|平均值
|7.83(7.67)
|8.58
|9.47
|10.4
|中位數
|7.86(7.7)
|8.59
|9.56
|10.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|198.62億
|208.68億
|220.86億
|222.67億
|最低值
|195.35億
|200.93億
|207.36億
|222.67億
|平均值
|197.42億
|204.32億
|212.60億
|222.67億
|中位數
|197.77億
|203.53億
|211.46億
|222.67億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.43
|-13.10
|-4.92
|18.41
|5.83
|營業收入
|191.84億
|187.10億
|140.23億
|207.27億
|187.89億
詳細資訊請看美股內頁：
林肯全國保險(LNC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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