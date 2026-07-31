鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Modine Manufacturing Co.(MOD-US)EPS預估下修至7.61元，預估目標價為317.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Modine Manufacturing Co.(MOD-US)做出2027年EPS預估：中位數由7.73元下修至7.61元，其中最高估值8.26元，最低估值6.99元，預估目標價為317.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值8.26(8.44)12.2515.92
最低值6.99(7.33)9.1815
平均值7.62(7.81)11.2315.46
中位數7.61(7.73)11.6515.46

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值40.78億56.81億68.47億
最低值39.73億41.01億62.47億
平均值40.51億50.43億65.47億
中位數40.61億52.10億65.47億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS1.622.903.033.422.26
營業收入20.51億22.98億24.08億25.83億31.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Modine Manufacturing Co.(MOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMOD

相關行情

台股首頁我要存股
Modine Manufacturing Co.198.665+2.45%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty