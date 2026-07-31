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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司SAIA-US的目標價調降至470.5元，幅度約3.98%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Saia公司(SAIA-US)提出目標價估值：中位數由490元下修至470.5元，調降幅度3.98%。其中最高估值527元，最低估值285元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予Saia公司評價：積極樂觀12位、保持中立8位、保守悲觀3位。

Saia公司今(31日)收盤價為350.63元。近5日股價下跌3.98%，標普指數上漲0.4%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股SAIA市場預估目標價

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Saia公司350.41-0.06%

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