search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估上修至11.08元，預估目標價為445.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Saia公司(SAIA-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.57元上修至11.08元，其中最高估值12.3元，最低估值10.35元，預估目標價為445.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.3(11.5)15.7517.319.87
最低值10.35(10.15)12.9814.719.87
平均值11.03(10.62)14.0416.0219.87
中位數11.08(10.57)13.91619.87

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值36.16億41.12億42.22億43.87億
最低值33.29億35.92億37.93億43.87億
平均值34.77億37.75億39.94億43.87億
中位數34.74億37.28億39.85億43.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS9.4813.4013.2613.519.52
營業收入22.89億27.92億28.81億32.09億32.34億

詳細資訊請看美股內頁：
Saia公司(SAIA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSAIA

相關行情

台股首頁我要存股
Saia公司448.82+6.35%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty