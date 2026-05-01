鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估上修至11.08元，預估目標價為445.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Saia公司(SAIA-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.57元上修至11.08元，其中最高估值12.3元，最低估值10.35元，預估目標價為445.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.3(11.5)
|15.75
|17.3
|19.87
|最低值
|10.35(10.15)
|12.98
|14.7
|19.87
|平均值
|11.03(10.62)
|14.04
|16.02
|19.87
|中位數
|11.08(10.57)
|13.9
|16
|19.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|36.16億
|41.12億
|42.22億
|43.87億
|最低值
|33.29億
|35.92億
|37.93億
|43.87億
|平均值
|34.77億
|37.75億
|39.94億
|43.87億
|中位數
|34.74億
|37.28億
|39.85億
|43.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|9.48
|13.40
|13.26
|13.51
|9.52
|營業收入
|22.89億
|27.92億
|28.81億
|32.09億
|32.34億
詳細資訊請看美股內頁：
Saia公司(SAIA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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