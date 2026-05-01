鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司SAIA-US的目標價調升至445元，幅度約10.7%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Saia公司(SAIA-US)提出目標價估值：中位數由402元上修至445元，調升幅度10.7%。其中最高估值550元，最低估值265元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Saia公司評價：積極樂觀9位、保持中立10位、保守悲觀3位。
Saia公司今(1日)收盤價為448.82元。近5日股價上漲10.7%，標普指數上漲1.42%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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