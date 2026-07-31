東典光電自結6月獲利由虧轉盈 濾光片切入5G與資料中心
鉅亨網記者黃皓宸 台北
光通訊濾光片廠東典光電 (6588-TW) 近期因股價達主管機關要求公告交易資訊標準，東典今 (31) 日公告今年 6 月份自結獲利，稅後純益為 800 萬元、每股純益為 0.22 元，皆較去 (2025) 年同期由虧轉盈。
東典光電今年上半年營收為 1.83 億元、年增達 132.45%，公司去 (2025) 年經營層重組，引進了在 AI、半導體、光電以及財務管理等各方面的專業人才，進行多產業布局，透過產品組合調整、成本控管與營運效率改善，營運將持續轉佳。
東典目前主力產品為應用於光通訊主動與被動元件、雲端資料中心的薄膜濾光片，上半年月營收明顯放量，年成長率維持高雙位數，顯示 5G 建設與資料中心需求正逐步反映在訂單動能。東典今日股價開高走高，尾盤在資金湧進下攻上漲停價 89.1 元，外資也由賣轉買。
法人指出，東典近年持續聚焦高速光通訊與 AI 資料中心應用，並深化高階光學鍍膜技術布局，目前相關產品已應用於 400G、800G 高速光模組、PON 及資料中心高速傳輸架構等領域，公司也持續投入 800G/1.6T 相關 Filter 產品，與高階光學元件開發，強化高速光通訊市場布局與產品競爭力。
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