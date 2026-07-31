〈聯發科法說〉Q3營收季增5%內 估全年營收達目標上緣

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-31 16:51

聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日召開法說會，受惠智慧裝置平台業務成長，加上旗艦手機晶片開始放量，公司預估第三季營收將落在新台幣 1,522 億至 1,598 億元，較上季持平至季增 5%，年增 7% 至 12%；全年美元營收則可望成長高個位數百分比，達到原訂目標區間上緣。

聯發科資料照。(圖：聯發科提供)

展望第三季，聯發科預估，在美元兌新台幣匯率 32 元的假設下，單季營收將介於 1,522 億至 1,598 億元，季增持平至 5%，年增 7% 至 12%；毛利率預估為 44.5% 至 47.5%，費用率則為 29% 至 33%。

‌



聯發科表示，第三季智慧裝置平台業務的成長，可望抵銷手機業務疲弱的影響，毛利率則將維持在目前區間。透過嚴謹的定價策略，適度將供應鏈成本上升反映在產品價格中，預期全年毛利率也可維持在第三季財測區間內。

以手機產品線來看，聯發科維持全年全球智慧型手機出貨量年減約 15% 的看法，並觀察到手機品牌目前主要聚焦兩類產品，一是具差異化使用體驗的旗艦機種，另一類則是滿足價格敏感需求的入門機種。

聯發科預計第三季推出 2 奈米旗艦手機系統單晶片（SoC），鎖定次世代代理式 Agentic AI 手機，預期新產品將在更具成本效益的架構下，提供更強大的 AI 運算能力，並隨著全球客戶合作持續擴大，預期 2027 年旗艦智慧型手機市占率將進一步提升。

不過，受到其他手機產品需求仍相對疲弱影響，聯發科預估，第三季手機業務營收將較第二季持平至減少中個位數百分比，旗艦 SoC 放量可望大致抵銷其他產品的下滑。

智慧裝置平台則是聯發科第三季主要成長動能，隨著多項通訊與車用新專案在第三季陸續量產，智慧裝置平台營收將季增中高個位數百分比。

在運算市場方面，聯發科與輝達 (NVDA-US) 於今年台北國際電腦展宣布合作推出 RTX Spark，鎖定 Agentic AI 應用與高階繪圖運算需求，相關 Windows PC 產品預計於今年底銷售旺季上市，看好此次合作不僅是公司擴大運算業務的重要里程碑，也驗證其高效能 CPU 系統整合能力。

電源管理晶片業務第二季占聯發科營收 6%，預期第三季電源管理晶片營收將大致與第二季持平。