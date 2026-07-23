賴清德：極端氣候影響國人甚鉅 提三核心戰略提升台灣永續發展

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-24 00:19

「國家氣候變遷對策委員會」今 (23) 日於總統府召開，由總統賴清德召開會議。賴清德表示，針對全球極端氣候影響，政府必須及早掌握風險、做好準備，他也提出三項核心戰略，以「提升社會的行動力」、「厚植能源的穩定力」及「守護國土的生命力」，維持糧食自給、提高能源自主、強化防災與公共衛生，讓台灣繼續永續發展。

總統賴清德：極端氣候影響國人甚鉅，提三核心戰略提升台灣永續發展。(圖:總統府提供)

賴清德表示，上 (6) 個月，西歐經歷有紀錄來最熱的 6 月，全球 6 月均溫也創下歷史次高，進入 7 月，世界氣象組織指出聖嬰現象已經形成，估在 7 到 9 月之間增強，將大幅提高全球熱浪、乾旱、以及強降雨等極端氣候的發生機率，氣候風險正變得更加頻繁、複合，也更直接影響我們的日常生活。

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賴清德說，台灣山、河、海緊密相連，人口與產業高度集中的海島國家，維持糧食自給、提高能源自主、強化防災與公共衛生，是因應氣候變遷及國際情勢的重要國家能力。但近年一場豪雨就同時引發山區土砂災害與都市積淹水，高溫日數增加，不僅提高用水與用電的需求，更帶來農業損失與健康風險，海洋升溫和海平面上升也正威脅著漁業沿海聚落的安全。

面對這些牽動國土安全、糧食供應的複合性挑戰。賴清德提出三項核心戰略因應：第一，提升社會的行動力。政府要提供清楚的資訊、及時的預警與具體的行動指引，讓民眾能夠了解氣候風險、做好因應準備，並具備參與氣候調適的能力。

第二，厚植能源的穩定力。台灣能源高度仰賴進口，面對國際能源價格波動與極端氣候風險，除了要持續擴大本土低碳能源，也要強化電網韌性、儲能與調度能力，確保供電穩定，支撐民生與產業發展，截至本 (7) 月，台灣已安裝共 508 座離岸風力機，總裝置容量累計達到 4.9GW，排名全球第五；去 (2025) 年離岸風電發電量也首度突破 100 億度。

第三，守護國土的生命力。賴清德說，森林、農地、河川、濕地、海岸與海洋，是台灣珍貴的自然資源，也是涵養水源、調節洪水及穩定糧食生產，政府將持續加強科學監測與自然復育，並將極端氣候的長期風險，納入農業生產與國土規劃之中。