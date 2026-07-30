離岸風電大進補！投審會核准丹麥荷蘭大咖合砸739.5億元擴大風電版圖
鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部投資審議會於今（30）日召開第 33 次會議，會中核准多起重大投資案，其中僑外投資金額達新台幣 739 億 5,000 萬元全數聚焦於離岸風電建設，展現外商持續深耕台灣綠能市場的強烈企圖心；同時，對外投資部分總計核准 9 件，金額約達 16 億 3,267 萬美元，涵蓋生技代工、網通設備、半導體封測及海外據點擴張等關鍵領域。
在僑外投資方面，本次核准的 2 件重大案件全數挹注離岸風電產業。包含丹麥商 Orsted Wind Power TW Holding A/S 以新台幣 400 億元貸款投資沃旭西北大彰化控股股份有限公司，供大彰化西北離岸風力發電股份有限公司用於離岸風電建設相關營運支出；荷蘭商 Mit Hai Long Wind Power B.V. 則以相當於新台幣 339 億 5,000 萬元等值之外幣，增資玉山能源股份有限公司，再轉投資海龍二號及三號風電股份有限公司，全力支應海龍離岸風電專案興建成本。
另一方面，企業積極佈局全球供應鏈，對外投資核准 9 件，金額約 16 億 3,267 萬美元。保瑞藥業以 1 億 2,250 萬美元增資美國子公司，透過全資孫公司收購美國生物製藥公司 MacroGenics 的西藥代工營運業務，擴大北美生技版圖。網通大廠智邦科技分別以 9,176 萬美元及 8,000 萬美元增資新加坡與越南子公司，強化網通產品與通訊設備製造。光寶科技則以 1 億 1,000 萬美元增資越南廠，拓展伺服器模組與電源供應器代工業務。
在電子及金融佈局方面，鴻勁精密以 6 億美元增資塞席爾子公司以降低外匯避險成本。合庫金控以新加坡幣 1 億元設立新加坡分行，拓展跨境金融服務。日月光半導體以 1 億 2,000 萬美元增資馬來西亞子公司，收購當地高效能類比晶片封測業務。樺漢科技以歐元 2 億元公開收購奧地利 Kontron Ag 股權，深化嵌入式工業電腦研發製造。神雲科技則以 2 億美元增資美國孫公司，擴增雲端運算伺服器廠房及基礎設施。
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