鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-07 13:41

總統賴清德今 (7) 日出席「2026 台灣創投暨私募投資年會」，他強調政府正全力打造具有台灣特色、立足亞洲、面向世界的創新資本市場，目標是打造以台灣半導體與 AI 產業鏈為基礎，從科技製造中心轉化為科技籌資中心，讓資本市場成為支持創新企業成長、孕育下一波護國群山的重要平台。

賴清德致詞時除了感謝創投、私募股權、金融及產業界長期支持台灣新創發展，也讓更多好的技術、團隊與商業模式，有機會走向市場、連結國際，並恭喜今日大會獲得表揚的企業先進和單位，並感謝他們對台灣經濟發展的貢獻。

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面對新的國際競爭，賴清德說，台灣不能只守住既有優勢，更要把半導體、人工智慧與新興科技的產業實力，轉化為資本市場的吸引力與國際競爭力，政府正全力打造具有台灣特色、立足亞洲、面向世界的創新資本市場，該市場會以半導體與 AI 產業鏈為基礎，讓台灣從科技製造中心，進一步轉化為科技籌資中心。

賴清德進一步表示，台灣在去年已完成《產業創新條例》的修法工作，鼓勵企業落實 AI 與數位綠色雙軸轉型，降低有限合夥創投事業適用門檻，放寬天使投資人投資新創的租稅優惠。

未來政府會持續精進制度、放寬外國企業來台掛牌、提高轉板彈性，擴大多元籌資工具，讓資本市場更有力地支持產業創新與轉型，也為創新企業提供更完整的後續籌資與市場發展路徑，在此轉型過程中，創投與私募股權夥伴扮演了關鍵角色，創投支持新創站穩腳跟，私募股權陪伴新創企業走向資本市場，資本市場則接續提供規模化與國際化所需的力量。