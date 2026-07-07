鉅亨網記者黃皓宸 台北
總統賴清德今 (7) 日出席「2026 台灣創投暨私募投資年會」，他強調政府正全力打造具有台灣特色、立足亞洲、面向世界的創新資本市場，目標是打造以台灣半導體與 AI 產業鏈為基礎，從科技製造中心轉化為科技籌資中心，讓資本市場成為支持創新企業成長、孕育下一波護國群山的重要平台。
賴清德致詞時除了感謝創投、私募股權、金融及產業界長期支持台灣新創發展，也讓更多好的技術、團隊與商業模式，有機會走向市場、連結國際，並恭喜今日大會獲得表揚的企業先進和單位，並感謝他們對台灣經濟發展的貢獻。
賴清德也提及，今年「終身成就獎」得主 - 緯創 (3231-TW) 資通董事長林憲銘，是科技產業代工與品牌分家的重要先驅，更引領企業創投浪潮，支持創新、人才與產業發展，他要向林憲銘表達最崇高的敬意
面對新的國際競爭，賴清德說，台灣不能只守住既有優勢，更要把半導體、人工智慧與新興科技的產業實力，轉化為資本市場的吸引力與國際競爭力，政府正全力打造具有台灣特色、立足亞洲、面向世界的創新資本市場，該市場會以半導體與 AI 產業鏈為基礎，讓台灣從科技製造中心，進一步轉化為科技籌資中心。
賴清德強調，政府目標是打造台灣成為亞洲的那斯達克，為了實現這個目標，金管會已經在去 (2025) 年啟動「亞洲創新籌資平台」，該平台將聚焦在 AI、半導體、智慧製造、生技醫療、國防航太等國家政策重點產業，以「板塊合擊」策略，串聯創櫃、興櫃、創新板、上櫃與上市市場，並且搭配股票與債券市場雙主軸，協助創新企業在不同成長階段都能取得所需資金與市場支持。
賴清德進一步表示，台灣在去年已完成《產業創新條例》的修法工作，鼓勵企業落實 AI 與數位綠色雙軸轉型，降低有限合夥創投事業適用門檻，放寬天使投資人投資新創的租稅優惠。
未來政府會持續精進制度、放寬外國企業來台掛牌、提高轉板彈性，擴大多元籌資工具，讓資本市場更有力地支持產業創新與轉型，也為創新企業提供更完整的後續籌資與市場發展路徑，在此轉型過程中，創投與私募股權夥伴扮演了關鍵角色，創投支持新創站穩腳跟，私募股權陪伴新創企業走向資本市場，資本市場則接續提供規模化與國際化所需的力量。
為了要吸引國際資本長期布局，賴清德指出，台灣除了完整的科技產業鏈，也具備民主法治、自由市場、創業精神以及可信賴的產業夥伴，這些優勢正是全球企業、人才與資金選擇台灣的重要基礎，他也請創投公會及私募股權投資公會持續扮演產業與政策之間的重要橋梁，協助凝聚市場建議、深化國際連結，讓更多資金活水投入早期與成長型產業。
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