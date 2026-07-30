袁志峰 2026-07-31 04:50

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【袁志峰專欄】北水連續6日淨賣出港股（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

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周四港股表現分化，恒指升 0.2%，恒生科指跌 1.3%。南向資金連續 6 日淨賣出。港股反彈已近尾聲，建議觀望。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 68 點，隨後震盪走低，早段最多曾漲 164 點至 25972 點，創月內新高，午後最多倒跌 151 點，尾市做好，收報 25858 點，升 51 點或 0.2%。成交額按日減 2% 至 3049 億元，6 月份日均成交額 3190 億元。

港股通南向資金淨賣出約 86 億元。騰訊 (700)、兆易創新(3986) 及中海油 (883) 錄得 10.2、3.8 及 3.3 億元淨買入。盈富基金 (2800)、中芯國際(981) 及阿里 (9988) 錄得 19.7、12.7 及 11.2 億元淨賣出。7 月以來累積淨買入約 634 億元，6 月淨買入約 271 億元。

恒指升 0.2%，成份股 50 升 39 跌 4 持平。新東方 (9901) 及京東物流 (2618) 漲逾 18% 及 3%，為升幅最大藍籌。中海油 (883)、中石油(857)、工商銀行(1398)、中國人壽(2628)、老鋪黄金(6181) 及恒安國際 (1044) 升逾 2%。友邦保險 (1299)、中國平安(2318)、建設銀行(939)、中國銀行(3988)、招商銀行(3968)、中信股份(267)、中國宏橋(1378) 及農夫山泉 (9633) 升逾 1%。中芯國際 (981) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 7% 及 6%，為跌幅最大藍籌。藥明生物 (2269) 跌逾 4%。翰森製藥 (3692) 及中生製藥 (1177) 跌逾 3%。石藥集團 (1093) 及龍湖集團 (960) 跌逾 2%。百濟神州 (6160)、信達生物(1801) 及泡泡瑪特 (9992) 跌逾 1%。

恒生科指跌 1.3%，收報 4803 點，成份 10 升 19 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及小米 (1810) 跌逾 1% 及 2%，騰訊 (700) 及網易 (9999) 漲逾 1%。京東 (9618) 漲近 2%，為升幅最大成份股。騰訊音樂 (1698)、比亞迪(1211) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 1%。智譜 (2513) 跌逾 15%，為跌幅最大成份股。華虹宏力 (1347) 及中芯國際 (981) 跌逾 8% 及 7%。舜宇光學 (2382) 及聯想 (992) 跌逾 6% 及 5%。零跑汽車 (9863) 及 Minimax(100)跌逾 4%。小鵬汽車 (9868)、蔚來(9866) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 2%。

板塊方面，石油、內銀及內險股上升，漲幅居前。中海油 (883) 及中石油 (857) 升逾 2%。農業銀行 (1288) 及工商銀行 (1398) 升逾 3% 及 2%。中國人壽 (2628) 升逾 2%。

人工智能、晶片、手機零件、生物科技及製藥股下跌，跌幅居前。智譜 (2513) 及 Minimax(100)跌逾 16% 及 4%。華虹宏力 (1347) 及中芯國際 (981) 跌逾 8% 及 7%。舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 跌逾 6% 及 3%。藥明生物 (2269) 及中生製藥 (1177) 跌逾 4% 及 3%。翰森製藥 (3692) 及石藥集團 (1093) 跌逾 3% 及 2。

周四上証指數低開 0.4%，早段曾倒升 0.3%，隨後輾轉下滑，午後最多曾跌 1.6%，尾市跌幅收窄，收報 3804.69 點，跌 0.6%。深証成指跌 2.7%。科創 50 指數跌 5.4%。滬深兩市總成交約 23400 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 500 億元，6 月份日均成交額約 31100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國第二季國內生產總值 (GDP) 環比年率初值為增長 1.5%，市場預期為增長 2.1%；GDP 隱性平減指數初值為上升 6.3%，預期為升 3.9%。(信報)

4) 個股訊息

九龍倉置業 (1997) 公布，以 11.11 億新加坡元(約 67.33 億港元)，出售新加坡烏節路會德豐廣場，預期會錄得約 10.07 億港元未審核盈利。(信報)

百勝中國 (9987) 公布，截至 6 月底止第二季淨利潤 2.44 億元(美元 ‧ 下同)，按年增 14%，每股攤薄盈利 0.7 元，派息 0.29 元。期內，總收入 31.38 億元，按年增 13%。(信報)