鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-24 19:20

砷化鎵 PA 廠穩懋 (3105-TW) 今 (24) 日舉行法說會，公告自結第 2 季財報及未來展望說明，穩懋表示，受惠 AI 帶動光通訊市場需求爆發，Optical(光學) 產品隨著接收端 1.6T PD 於第 2 季末進入量產、開始挹注營收，預計第 3 季出貨規模將進一步放大，看好 Optical 占比於今 (2025) 下半年可望持續攀升，至明 (2027) 年持續挑戰雙位數。

穩懋第 2 季因進入手機傳統旺季，產品線上 Cellular PA 拉貨動能轉強，呈現個位數成長；Infrastructure(基礎建設) 則受惠於資料中心及航太衛星等領域相關應用驅動、季增幅顯著；Optical 隨著資料中心光接收元件完成驗證，逐步進入量產段開始挹注營收，成為第 2 季四大產品線當中季增幅最大者。

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其中 Optical 營收占比，從今年第 1 季 5-10% 至第 2 季增加到 10-15%。穩懋總管理處總經理陳舜平指出，第 3 季所有產品中，仍以光學產品營收成長表現最為強勁，Infra 次之，可維持穩健狀況。

穩懋管理總處總經理陳舜平表示，Optical 產品隨著 PD 產品近期進入量產並出貨挹注營收，第 3 季的出貨規模將進一步放大，公司也看好 Optical 產品占比下半年占比有望持續增加。

穩懋說明，第 3 季隨著美系手機及光通新產品步入量產，預期合併營收預計較前季成長 low-teens 百分比 (10-13％)，合併毛利率約 low-thirties(31-33％) 的水準，隨著產能利用率回升，產品組合優化的效益將可逐步顯現。

以光通訊光源類別來看，穩懋在 VCSEL、EML、CW Laser 等皆有布局，也與不同客戶合作相關專案，EML 與 VCSEL 產品目前均已進入量產階段，未來出貨量將持續放大，但 CW Laser 因客戶認證時間較長，發展進度上相對較緩慢。