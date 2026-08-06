鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-06 12:14

金融業積極防詐再出新招！面對詐騙手法持續翻新與數位金融犯罪轉型，合作金庫銀行與土地銀行積極響應金管會政策，共 8 家金融同業結盟台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs），共同推動「AI 防詐模型聯合學習計畫」，訓練模型共運用超過 2600 萬筆跨行交易資料及逾 50 種詐騙標註特徵，成功完成第 2 階段驗證，整體警示帳戶精確率提升高達 2 倍。

2600萬筆數據聯防阻詐！土銀合庫等8家銀行攜手台灣AI Labs用AI防詐 精確率暴增2倍。（圖：shutterstock）

該項聯合學習計畫由 8 家參與銀行共同發起，在金管會金融市場發展及創新處指引下，集結金融專業、巨量資料分析與資訊架構等互補優勢。訓練模型共運用超過 2600 萬筆跨行交易資料及逾 50 種詐騙標註特徵。技術上採用「聯邦式學習（Federated Learning）」機制，各參與銀行在完全不交換客戶原始個資與交易明細的前提下，透過參數設定共享機制進行共同訓練，不僅嚴格兼顧個人資料保護與資訊安全，更能共享各家銀行所累積的識詐經驗與風險特徵，大幅提升對異常帳戶與新興詐騙樣態的辨識能力。

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目前該計畫已成功完成第 2 階段驗證，整體警示帳戶精確率提升高達 2 倍，效果顯著。其中，合作金庫銀行在警示帳戶精確率方面大幅增加 67%，並規劃於年內正式落地應用。合作金庫銀行表示，模型落地後將與現行 AI 防詐預警模型進行雙軌驗證，持續將疑似異常帳戶審查結果反饋至優化機制中，累積風險特徵與詐欺樣態，打造「越用越聰明、越審越精準」的智慧防詐體系。

身為百分之百國營銀行的土銀，亦全力落實政府「識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐」5 大策略。土地銀行除了深化 AI 聯合學習外，內部風險管理更採取科技監控與制度管理雙軌並行，包含運用洗錢防制系統辦理可疑交易監控、建立高風險開戶審查制度、導入高風險外籍人士資料輔助辨識，以及落實臨櫃關懷機制。

在防詐成效方面，土銀去年全年成功阻止 163 件詐騙案、避免民眾損失超過 1.3 億元；今年 1 至 5 月亦成功攔阻 31 件、阻止 0.27 億元受騙，屢獲金融聯合徵信中心與警政署等單位肯定。