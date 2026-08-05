鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-05 18:48

KPMG 安侯建業今（5）日發布《2026 全球 ESG 風險調查》（Global ESG Risk Survey），涵蓋全球 23 個國家、111 家銀行。報告指出，全球金融業 ESG 風險管理已邁入 2.0 階段，從過去合規導向轉向與風險管理、授信評估及資本配置深度整合，，包含法國巴黎銀行、星展銀行皆率先將 ESG 納入授信風險考量。

KPMG 安侯永續發展顧問董事林泉興表示，全球銀行業 ESG 風險管理正從過去合規導向，轉向與風險管理、授信評估及資本配置深度整合。隨著地緣政治、網路韌性、人口變遷及 AI 發展等新興風險快速升高，自然風險、地緣政治風險及 AI 帶來的挑戰，已成為金融業必須面對的新課題。

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林泉興指出，2026 年尚未進行情境分析的銀行比例從 42% 下降至 30%，顯示銀行將 ESG 風險由定性辨識推進至量化分析；同時，AI 議題也由技術風險轉變為如何運用 AI 提升數據管理與風險分析效率。

調查指出，85% 受訪機構將氣候風險列為首要項目，年增 5%；自然與生物多樣性風險重要性亦由 30% 提升至 35%。自然環境退化衝擊供應鏈與營運成本，正逐步轉化為金融體系的信用與投資風險。然而，80% 銀行認為數據品質不足是最大挑戰，70% 缺乏一致性評估標準，高達 90% 尚未建立完整的自然風險情境分析能力，顯示監管預期與產業落實仍有顯著落差。

在資本配置方面，已有 50% 歐盟銀行及 20% 非歐盟銀行將 ESG 風險納入內部資本適足性評估程序（ICAAP）。包含法國巴黎銀行針對未轉型企業調高風險權重，星展銀行則建置中央化 ESG 資料庫進行壓力測試，顯示 ESG 評估機制已深度融入銀行核心風險管理與授信審核流程。

此外，AI 應用加速 ESG 管理轉型，歐盟與非歐盟銀行運用 AI 管理 ESG 風險比例分別達 75% 與 90%，主要集中於資料蒐集與驗證。