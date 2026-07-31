鉅亨網編輯林羿君 2026-07-31 14:20

儘管歷史趨勢顯示，期中選舉往往對在野黨有利，但該委員會在給予路透社的聲明中強調，共和黨仍有十足把握保住國會多數席次，並預計在催票行動中扮演關鍵角色。

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該委員會發言人羅密歐（Andrew Romeo）表示，很榮幸能再次成為團隊的一員。雖然他拒絕透露支出細節，但證實了 Axios 此前的一項報導，即該組織正計畫在「掃街拜票」、數位廣告及直接郵寄行銷上進行巨額投資，藉此激發保守派選民的投票意願。

這項行動將成為 2026 年期中選舉規模最大的外部資金投入之一，也進一步鞏固馬斯克作為共和黨最具影響力金主之一的地位。這位特斯拉與 SpaceX 執行長在 2024 年大選期間投入大量資金，協助川普及其他共和黨候選人勝選。

鑑於川普當前的支持率下滑，且選民對經濟狀況感到不滿，共和黨目前正面臨與民主黨之間的「熱情落差」，而民主黨正蓄勢待發，試圖奪取國會兩院的控制權。

馬斯克的資金挹注，無疑將成為共和黨凝聚選民信心的一大強心針。據兩名消息人士向《紐約時報》透露，這項催票計畫將橫跨至少八個州，且馬斯克已核准 1 億至 1.2 億美元的專案預算。

根據路透社查閱的聯邦競選財務申報文件顯示，該委員會自 2025 年元旦以來已花費 5,230 萬美元，本屆選舉週期累積募資額達 5,030 萬美元，其中約 5,000 萬美元皆直接來自馬斯克個人。

根據美國選舉法規，所謂的「超級政治行動委員會」（Super PAC）可無上限接受個人與企業捐款，支出金額亦無限制，但不得與候選人陣營進行直接協調。

身為全球首富的馬斯克，在本次期中選舉已個人捐贈超過 8,500 萬美元，其中包括提供給「美國政治行動委員會」的資金。