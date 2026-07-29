「微信夢」邁出關鍵一步 馬斯克推電子錢包業務「X Money」

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-29 10:39

世界首富馬斯克魂牽夢繞數十年的「萬能應用」終於邁出關鍵一步。從本周開始，馬斯克旗下社交媒體平台 X 正式在美國市場推出一項名為「X Money」的新服務。

世界首富馬斯克。（圖：Shutterstock）

簡單來說，「X Money」就是中國民眾熟悉的「微信支付 + 餘額寶」合體，唯一區別在於這項服務目前僅支援 X 美國付費訂閱用戶。

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據 X 介紹，「X Money」不僅是社交媒體應用的內置數位錢包和支付渠道，底層配備一張虛擬 X Visa 借記卡，可在蘋果支付、Google 支付和 X 應用內進行無手續費、無限額的即時點對點轉賬。

「X Money」用戶還可以申領一張刻有社交媒體暱稱的 X Visa 實體金屬借記卡，據稱該卡免收境外交易手續費，可在全球 ATM 機上免費取現，並能在特定消費中獲得最高 3% 現金返還。

「X Money」實現了馬斯克數十年來的夢想。1999 年，他創立金融服務新創公司 X.com，該公司在網路泡沫早期併入 PayPal。馬斯克在 2022 年收購推特後，將該平台更名為 X，並回購了 X.com 域名。