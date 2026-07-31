〈台股開盤〉噴漲近3000點逼近4萬3 國巨率被動元件股報復式漲停
鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著費半周四報復性反彈 8%，亞股今 (31) 日開趴同慶，台股開高走高，不僅權值股多家亮燈、熱門族群也全面回神，推升指數一度上漲將近 3,000 點，寫下史上最大漲幅，最高衝上 42,895 點，接連收復 5 日線、10 日線，預計今日成交量約 9500 億元，較昨日略為收斂。
亞股今日表現強勢，日經上漲超過 5%，韓股更在低迷多日後，一舉飆漲超過 15%，收復過去三日跌點，漲勢相當凌厲，台股今日百花齊放，上市櫃合計上漲家數高達 1,695 家，當中漲幅超過 5% 的就逼近 600 家，下跌僅 74 家，與前幾日大相逕庭。
權值股今日普遍強勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲將近 9%，衝上 2,400 元，收復所有短期均線，市值也回升至約 62 兆元大關，貢獻漲點高達 1,500 點。
聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、台光電 (2383-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US)、欣興 (3037-TW)、南亞 (1303-TW)、智邦 (2345-TW) 全數亮燈漲停，推升大盤走強。
近期跌勢備受市場關注的國巨 *(2327-TW) ，在連跌三根停板後，今天開盤跳空漲停，帶動被動元件股復仇式大反彈，禾伸堂 (3026-TW)、華新科 (2492-TW)、立隆電(2472-TW)、日電貿(3090-TW)、金山電(8042-TW)、蜜望實(8043-TW)、千如(6834-TW)、鈞寶(6155-TW)、立誠(6597-TW)、邦鈺(6449-TW)、信昌電(6173-TW) 等多檔漲停。
記憶體今日成為多方焦點，包括南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、愛普 *(6531-TW)、旺宏 (2337-TW)、群聯 (8299-TW)、華東 (8110-TW)、鈺創 (5351-TW)、晶豪科 (3006-TW)、南茂 (8150-TW)、擎亞 (8096-TW) 都亮出紅燈。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 憂心民眾信用擴張 且台股降溫恐又推升房價
- 台股7月以來跌6192點 外資累計賣超逾8000億元 土洋法人避險轉進金控股
- 台積電ADR漲逾7% 傳研發類英特爾EMIB新先進封裝
- 〈台股盤後〉千點反彈白忙一場 電子股賣壓仍重 跌105點失守4萬點大關
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇