〈台股開盤〉噴漲近3000點逼近4萬3 國巨率被動元件股報復式漲停

隨著費半周四報復性反彈 8%，亞股今 (31) 日開趴同慶，台股開高走高，不僅權值股多家亮燈、熱門族群也全面回神，推升指數一度上漲將近 3,000 點，寫下史上最大漲幅，最高衝上 42,895 點，接連收復 5 日線、10 日線，預計今日成交量約 9500 億元，較昨日略為收斂。