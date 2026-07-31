鉅亨網新聞中心 2026-07-31 10:50

Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google DeepMind 於本週正式推出新一代機器人人工智能模型 Gemini Robotics 2，該突破性進展使人形機器人具備了從頭到腳的全身動作協調能力，象徵著這家科技巨頭在將人工智能能力延伸至物理世界的競賽中，邁出了關鍵性的一步。

谷歌機器人技術大突破！Gemini Robotics 2實現全身控制 進軍物理世界。(圖取自谷歌官網)

Gemini Robotics 2 最大的技術亮點在於其對人形機器人的控制範疇從過往侷限的上半身，擴展至整體的全身控制。這意味著機器人在執行複雜推理任務的同時，能夠同步完成行走、蹲伏及靈活操控物體等高難度動作。

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在近期向媒體展示的案例中，該模型成功操控 Apptronik 公司的 Apollo 人形機器人，完成了自主繞過障礙物、穿越房間、精準拾取澆水壺並將其放置於低層架子的全流程任務，展現出高度的自主協調性。

與此同時，Google DeepMind 還同步公開了 Gemini Robotics ER 2 與 On-Device 2 兩款配套模型。這兩款新產品既能獨立運作，亦可協同工作，旨在支援機器人規劃多步驟任務，並協調多台機器人共同執行作業，進一步完善了其機器人 AI 的軟體生態。

儘管此次發佈展現了谷歌在實體人工智慧領域的強大實力，但公司內部對技術現狀保持著冷靜的審視。Google DeepMind 機器人部門副總裁 Carolina Parada 強調，公司的長遠目標是將 AI 引入物理世界，並構建一個通用且高效的機器人智慧層。

然而，機器人部門總監 Kanishka Rao 也坦承，追求真正意義上的機器人靈活性依然是一個長期的挑戰。

目前，機器人的動作過程仍顯得較為緩慢與刻意，因為機器在執行動作前必須停下來處理與思考人類能憑直覺完成的判斷，這也為人形機器人的商業化落地進程提供了更為審慎的參考視角。

此次模型發布不僅是谷歌在機器人領域策略的持續深化，更重燃了其長達十餘年的機器人雄心。自 2025 年推出首代 Gemini Robotics 以來，谷歌重新確立了將語言與視覺訊息轉化為機器人動作的開發方向。

回顧過去，谷歌在機器人領域的佈局並非一帆風順，在經歷了 2010 年代初期的密集收購與隨後的業務收縮，乃至 2023 年關閉 Everyday Robots 部門後，此次頻繁且高強度的技術發佈，顯示了谷歌在這一賽局上再度升溫的投入力度。

隨著人工智慧戰線的擴大，谷歌在機器人領域面臨著激烈的外部競爭。OpenAI 目前正積極探索融合視覺、語言與動作的通用基礎模型，而英偉達則透過提供強大的軟體工具鏈，協助開發者訓練 AI 驅動的機器人。