川普氣炸在即？ 歐盟狠罰谷歌8.9億歐元 美歐科技大戰再升級

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-24 06:00

歐盟周四 (23 日) 以違反《數位市場法 (DMA)》為由，對 Alphabet 旗下谷歌處以總計 8.9 億歐元(10 億美元) 罰款，此舉恐進一步加劇與美國總統川普的緊張關係。

(圖:shutterstock)

歐盟執行委員會發出聲明指出，谷歌不公平地偏袒自家搜尋服務，並阻止應用程式開發者引導消費者取得 Play Store 以外的優惠。谷歌涉嫌濫用搜尋服務被處以 4.6 億歐元罰款，因 Play Store 違規行為被處以 4.3 億歐元罰款，谷歌在網路搜尋和應用程式商店業務中違反歐盟《數位市場法》，決定對其處以共 8.9 億歐元罰款。

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歐盟執委會指出，谷歌在其搜尋結果中優先展示自家購物、飯店、交通和體育等方面的服務，令第三方同類服務無法獲得同等程度的展示，構成對自有服務的「自我優待」。

聲明同時表示，谷歌未能遵守《數位市場法》規定，限制應用程式開發者告知用戶可透過谷歌應用程式商店「Google 市場」以外管道以更低價格購買相關服務，並阻礙開發者引導用戶在「Google 市場」以外完成交易。

根據周四所做的決定，歐盟執委會要求谷歌公平、非歧視性地對待搜尋結果中的第三方服務，並允許應用程式開發者自由向用戶介紹和推廣優惠、並能在「Google 市場」外完成交易。

歐盟執委會將給予這家美國科技巨頭 60 天時間來遵守《數位市場法》，否則將面臨未來定期罰款的風險。

歐盟競爭事務負責人 Teresa Ribera 說：「谷歌未能有效遵守《數位市場法》，今天我們針對這些違規行為採取了果斷而適度的執法行動，最優秀的產品應該因為自身更出色而獲得成功，而不是因為它們歸搜尋引擎運營公司所有。」