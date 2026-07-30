鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK海力士ADR(SKHY-US)EPS預估上修至22.58元，預估目標價為225.81元
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根據FactSet最新調查，共40位分析師，對SK海力士ADR(SKHY-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.21元上修至22.58元，其中最高估值28.71元，最低估值15.22元，預估目標價為225.81元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.71(28.71)
|43.99
|57.42
|68.71
|最低值
|15.22(15.22)
|20.51
|16.06
|45.05
|平均值
|22.85(22.69)
|31.86
|34.38
|56.88
|中位數
|22.58(22.21)
|32.04
|34.07
|56.88
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,676.24億
|4,723.75億
|6,258.12億
|7,507.51億
|最低值
|2,124.33億
|2,251.30億
|2,178.17億
|7,507.51億
|平均值
|2,368.11億
|3,582.72億
|3,963.42億
|7,507.51億
|中位數
|2,368.03億
|3,614.08億
|3,908.97億
|7,507.51億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.22
|0.25
|-10.14
|2.11
|4.37
|營業收入
|375.47億
|345.34億
|250.75億
|485.40億
|683.54億
詳細資訊請看美股內頁：
SK海力士ADR(SKHY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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