鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK海力士ADR(SKHY-US)EPS預估上修至22.58元，預估目標價為225.81元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共40位分析師，對SK海力士ADR(SKHY-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.21元上修至22.58元，其中最高估值28.71元，最低估值15.22元，預估目標價為225.81元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值28.71(28.71)43.9957.4268.71
最低值15.22(15.22)20.5116.0645.05
平均值22.85(22.69)31.8634.3856.88
中位數22.58(22.21)32.0434.0756.88

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2,676.24億4,723.75億6,258.12億7,507.51億
最低值2,124.33億2,251.30億2,178.17億7,507.51億
平均值2,368.11億3,582.72億3,963.42億7,507.51億
中位數2,368.03億3,614.08億3,908.97億7,507.51億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.220.25-10.142.114.37
營業收入375.47億345.34億250.75億485.40億683.54億

詳細資訊請看美股內頁：
SK海力士ADR(SKHY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSKHY

相關行情

台股首頁我要存股
SK海力士ADR149+17.5%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty