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鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧榮科技(SIMO-US)EPS預估上修至10.13元，預估目標價為350.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對慧榮科技(SIMO-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.87元上修至10.13元，其中最高估值11.54元，最低估值8.5元，預估目標價為350.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值11.54(9.44)18.1627.58
最低值8.5(8.5)9.0410.2
平均值9.99(8.88)13.5417.24
中位數10.13(8.87)13.3215.32

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值18.83億25.66億34.85億
最低值15.94億17.56億18.90億
平均值17.45億21.68億24.59億
中位數16.98億21.90億22.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.735.201.602.643.64
營業收入9.24億9.45億6.41億8.02億8.86億

詳細資訊請看美股內頁：
慧榮科技(SIMO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSIMO

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