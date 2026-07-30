鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧榮科技(SIMO-US)EPS預估上修至10.13元，預估目標價為350.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對慧榮科技(SIMO-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.87元上修至10.13元，其中最高估值11.54元，最低估值8.5元，預估目標價為350.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.54(9.44)
|18.16
|27.58
|最低值
|8.5(8.5)
|9.04
|10.2
|平均值
|9.99(8.88)
|13.54
|17.24
|中位數
|10.13(8.87)
|13.32
|15.32
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.83億
|25.66億
|34.85億
|最低值
|15.94億
|17.56億
|18.90億
|平均值
|17.45億
|21.68億
|24.59億
|中位數
|16.98億
|21.90億
|22.45億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.73
|5.20
|1.60
|2.64
|3.64
|營業收入
|9.24億
|9.45億
|6.41億
|8.02億
|8.86億
詳細資訊請看美股內頁：
慧榮科技(SIMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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