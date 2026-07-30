鉅亨速報 - Factset 最新調查：Procore Technologies Inc(PCOR-US)EPS預估上修至1.62元，預估目標價為67.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Procore Technologies Inc(PCOR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.58元上修至1.62元，其中最高估值2元，最低估值1.44元，預估目標價為67.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2(2)
|2.74
|2.93
|最低值
|1.44(1.44)
|1.69
|2.26
|平均值
|1.68(1.68)
|2.14
|2.52
|中位數
|1.62(1.58)
|2.1
|2.45
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.23億
|17.47億
|20.09億
|最低值
|15.01億
|16.72億
|18.90億
|平均值
|15.03億
|17.01億
|19.40億
|中位數
|15.02億
|16.97億
|19.28億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.86
|-2.10
|-1.34
|-0.72
|-0.67
|營業收入
|5.15億
|7.20億
|9.50億
|11.52億
|13.23億
詳細資訊請看美股內頁：
Procore Technologies Inc(PCOR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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