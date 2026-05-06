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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Procore Technologies Inc(PCOR-US)EPS預估下修至1.58元，預估目標價為70.00元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Procore Technologies Inc(PCOR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.58元，其中最高估值2元，最低估值1.44元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2(2)2.742.93
最低值1.44(1.44)1.692.26
平均值1.68(1.7)2.142.56
中位數1.58(1.65)2.12.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.28億17.57億20.21億23.04億
最低值14.92億16.68億18.90億23.04億
平均值15.04億17.02億19.52億23.04億
中位數15.02億16.97億19.42億23.04億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.86-2.10-1.34-0.72-0.67
營業收入5.15億7.20億9.50億11.52億13.23億

詳細資訊請看美股內頁：
Procore Technologies Inc(PCOR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPCOR

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Procore Technologies Inc52.96-3.16%

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