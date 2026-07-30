鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為82.50元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.53元上修至1.57元，其中最高估值2.11元，最低估值1.08元，預估目標價為82.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.11(1.86)
|3.33
|3.55
|2.59
|最低值
|1.08(1.08)
|1.52
|2.13
|2.59
|平均值
|1.58(1.54)
|2.16
|2.67
|2.59
|中位數
|1.57(1.53)
|2.1
|2.71
|2.59
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|298.79億
|398.31億
|509.36億
|588.73億
|最低值
|265.47億
|312.94億
|386.05億
|438.84億
|平均值
|285.69億
|358.60億
|441.14億
|515.77億
|中位數
|286.80億
|355.78億
|437.00億
|519.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.33
|-3.15
|0.15
|0.32
|1.69
|營業收入
|128.14億
|136.04億
|107.71億
|136.73億
|203.22億
詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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