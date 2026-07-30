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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為82.50元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.53元上修至1.57元，其中最高估值2.11元，最低估值1.08元，預估目標價為82.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.11(1.86)3.333.552.59
最低值1.08(1.08)1.522.132.59
平均值1.58(1.54)2.162.672.59
中位數1.57(1.53)2.12.712.59

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值298.79億398.31億509.36億588.73億
最低值265.47億312.94億386.05億438.84億
平均值285.69億358.60億441.14億515.77億
中位數286.80億355.78億437.00億519.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.33-3.150.150.321.69
營業收入128.14億136.04億107.71億136.73億203.22億

詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCVNA

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