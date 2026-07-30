鉅亨速報 - Factset 最新調查：殼牌公司(SHEL-US)EPS預估上修至10.27元，預估目標價為99.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對殼牌公司(SHEL-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.1元上修至10.27元，其中最高估值12.78元，最低估值8.86元，預估目標價為99.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.78(12.92)
|11.56
|12.26
|13.94
|最低值
|8.86(8.86)
|5.53
|7.3
|8.53
|平均值
|10.38(10.27)
|8.97
|9.22
|10.06
|中位數
|10.27(10.1)
|9.11
|9.27
|9.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3,880.51億
|3,642.33億
|3,523.54億
|3,114.19億
|最低值
|2,695.55億
|2,607.94億
|2,479.24億
|3,000.70億
|平均值
|3,146.98億
|2,933.49億
|2,933.49億
|3,057.45億
|中位數
|3,068.30億
|2,887.54億
|2,909.81億
|3,057.45億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.18
|11.51
|5.78
|5.10
|6.07
|營業收入
|2,615.22億
|3,693.97億
|3,013.80億
|2,738.71億
|2,579.32億
詳細資訊請看美股內頁：
殼牌公司(SHEL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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