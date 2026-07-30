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鉅亨速報 - Factset 最新調查：殼牌公司(SHEL-US)EPS預估上修至10.27元，預估目標價為99.00元

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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對殼牌公司(SHEL-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.1元上修至10.27元，其中最高估值12.78元，最低估值8.86元，預估目標價為99.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.78(12.92)11.5612.2613.94
最低值8.86(8.86)5.537.38.53
平均值10.38(10.27)8.979.2210.06
中位數10.27(10.1)9.119.279.52

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3,880.51億3,642.33億3,523.54億3,114.19億
最低值2,695.55億2,607.94億2,479.24億3,000.70億
平均值3,146.98億2,933.49億2,933.49億3,057.45億
中位數3,068.30億2,887.54億2,909.81億3,057.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.1811.515.785.106.07
營業收入2,615.22億3,693.97億3,013.80億2,738.71億2,579.32億

詳細資訊請看美股內頁：
殼牌公司(SHEL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSHEL

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