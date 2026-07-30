鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-30 19:48

因應全球產業供應鏈重組及台商海外布局趨勢，彰化銀行持續強化國際金融服務網絡。目前籌備中的海外據點包含馬來西亞納閩分行、澳洲雪梨分行及加拿大多倫多分行。

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鳳凰城代表人辦事處設立後，將成為彰化銀行在美國的第三個據點，未來將透過與既有的美國據點紐約分行及洛杉磯分行相互串聯，提供企業更即時、完整且多元的跨境金融支援，協助企業掌握全球市場商機，穩健拓展國際版圖。

亞利桑那州鳳凰城憑藉完善的產業聚落、優質投資環境及政策支持，近年來已成為全球半導體及高科技產業重要發展中心。隨著台積電晶圓廠的大規模投資，以台積電為核心的供應鏈於當地形成台商產業聚落。台灣於當地設立鳳凰城台灣貿易投資中心，作為雙邊經貿合作的前哨站，此趨勢顯著帶動設備融資、供應鏈金融及跨境資金調度等多元金融需求。

目前鳳凰城的金融體系仍以大型美資及區域銀行為主，在金融服務供給相對短缺的現況下，彰化銀行鳳凰城代表人辦事處的成立將具有先行者優勢，可就近提供市場資訊蒐集、商情分析、客戶關係維護及業務推展等服務，深化與當地企業及台商客戶之合作關係，並為將來升格分行奠定穩固的業務基盤。