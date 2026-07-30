鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-30 19:46

八貫 (1342-TW) 今 (30) 日公告今 (2026) 年第 2 季財報，八貫第 2 季在戶外與醫療產品兩大營運成長引擎加持下，單季營收 9.94 億元，季增 8.33、年增 40.7％，稅後純益 1.57 億元、季減約 3%、年增 125%，單季 EPS 為 2.01 元。

八貫上半年累計營收為 19.11 億元、年增 28.7%；營業利益 3.5 億元、年增 22.3％；稅後純益 3.19 億元、年增達 51.6％，每股純益為 4.1 元，累計上半年稅後淨利與 EPS 均超越去 (2025) 年前 3 季。

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八貫指出，第 2 季營收 9.94 億元、年增 40％，主要受益於公司訂單與出貨表現優於預期，第 2 季營業利益 1.63 億元、年增 30.9％，加上匯兌收益相較去年同期大幅回正，帶動第 2 季稅後淨利，年增率 125％。第 2 季的營收及獲利雙創同期新高。

八貫表示，公司今年四大產品線中，戶外與醫療產品仍為公司兩大營運成長引擎，受益於 2 大產品上半年營收，較去年同期均有雙位數成長，合計占比整體營收比重達 8 成，且第 2 季暨上半年則因營收經濟規模，帶動營收與獲利均創同期新高表現，上半年稅後純益與 EPS 4.1 元，均超越去年前 3 季水準。

展望今年第 3 季表現，八貫表示，目前客戶訂單及出貨仍維持正常節奏，預期第 3 季可望延續往年該季度的營運表現，有望隨著戶外、醫療、航太航海及軍工等產品需求持續挹注，公司將持續優化產品組合、提升生產效率，並審慎掌握市場變化，穩健推進營運發展。