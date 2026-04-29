鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-29 12:30

慧榮科技 (SIMO-US) 今 (29) 日公布 2026 年第一季財報，營收為 3 億 4,211 萬美元，創下歷史新高，季成長 23%，年成長 105%，毛利率 47.2%，稅後淨利 5,385 萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證 (ADS) 盈餘 1.58 美元 (約新台幣 51 元)。

展望第二季，慧榮預估，第二季營收將介於 3 億 9 千 300 萬至 4 億 1 千 100 萬美元間，季成長 15-20%，年成長 98-107%，毛利率介於 48.5% 至 49.5%。

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慧榮指出，第一季儘管在 NAND 與 DRAM 嚴重缺貨下，三大產品線營收仍逆勢大幅成長。Edge 和企業級 SSD 控制晶片雖然較前一季微幅減少 5-10%，但相較於去年同期，大幅成長 40-45%；嵌入式 eMMC 與 UFS 控制晶片較上一季成長 30-35%，與去年同期相比，則大幅成長 140%-145%；Ferri 車用儲存產品和企業級開機碟解決方案成長幅度最大，單季成長達 205-210%，相較於去年同期，更是巨幅成長高達 755-760%。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，第一季無論在營收、毛利或營業利益率的表現皆超乎預期，強勁的成長動能主要來自嵌入式 eMMC 和 UFS 控制晶片，以及 Ferri 車用儲存產品和企業級開機碟解決方案。

此外，慧榮企業級 MonTitan SSD 控制晶片將於本季提前進入出貨階段，客戶的產品將於今年下半年開始放量，終端客戶包括 5 家全球一線的雲端服務供應商 (CSP)，其中 2 家位於美國，3 家位於亞洲。

展望未來，苟嘉章看好，2026 對我們來說會是關鍵的一年，第一季的亮眼表現已為全年的發展打下穩定基礎。公司將持續提升市佔率、拓展客戶與產品組合，並積極布局邊緣 AI、雲端 AI 裝置，以及 AI 基礎設施等大型且高速成長的市場。

慧榮在各產品線都有多項新品布局，預計在今年皆會陸續放量，包括全新 4 通道 PCIe Gen5 Edge SSD 控制晶片、多款應用於行動、物聯網與車用的嵌入式 eMMC、UFS 控制晶片，Ferri 車用儲存產品的新案以及企業級新產品如 MonTitan SSD 控制晶片與企業級開機碟解決方案。